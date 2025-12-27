Logo
Nezapamćena tragedija u Kruševcu: Ovo je Aleksandar koji je ubio roditelje, pa zatim skočio sa zgrade

Izvor:

Telegraf

27.12.2025

14:31

Foto: Facebook/screenshot

Srbija je zanijemila pred novim saznanjima o nezapamćenoj tragediji u Kruševcu.

Kako nezvanično saznajemo, Aleksandar V. (36), koji je nožem usmrtio oca, poznatog ljekara u penziji dr Dragana V., i svoju majku u stanu u Kruševcu.

Funkcioner bez mrlje

Ova informacija baca potpuno novo svjetlo na zločin, s obzirom na to da je Aleksandar bio ugledni član društva i visoko pozicionirani rukovodilac. Činjenica da osoba na takvoj poziciji, bez ikakvog policijskog dosijea ili istorije nasilja, počini ovakav "krvavi pir", ostavila je njegove saradnike i sugrađane u potpunom šoku.

policija rotacija

Hronika

Nezapamćena porodična tragedija: Ubio roditelje u stanu, pa skočio sa zgrade

Roditelji bježali od "noža sudbine"

Podsjetimo, tragedija je otkrivena nakon što je Aleksandar skočio sa sedmog sprata zgrade u kojoj je živio sa roditeljima. Kada su vatrogasci razvalili vrata stana, zatekli su scenu koja se ne zaboravlja – unutrašnjost doma bila je natopljena krvlju. Vjeruje se da su otac i majka pokušali da se spasu i pobjegnu od sina, ali ih je on sustigao i nanio im brojne smrtonosne povrede nožem po cijelom tijelu.

Muk u Kruševcu

U Kruševcu vlada opsadno stanje i nevjerica. Dr Dragan V. bio je jedan od najcjenjenijih ljekara u gradu, a uspjeh njegovog sina u profesionalnoj karijeri nikako nije nagovještavao ovakav užas. Šta je natjeralo mladog funkcionera da u trenutku "pomračenja uma" uništi i roditelje i sebe, utvrdiće istraga i obdukcija koja je u toku.

(Telegarf.rs)

