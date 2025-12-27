Logo
Large banner

Sletio sa ceste i poginuo u Vlasenici

Izvor:

ATV

27.12.2025

11:29

Komentari:

0
Policija Republike Srpske Policija RS
Foto: ATV

Na području Vlasenice se jutros, oko 7.30 dogodila saobraćajna nesreća u kojoj je slijetanjem audija sa kolovoza stradala jedna osoba iz ove lokalne zajednice.

Iz Policijske uprave Zvornik su saopštili da je stradalo lice Z.K. iz Vlasenice.

udes bn

Hronika

Nova jeziva saobraćajka u Srpskoj: Dvije osobe povrijeđene, uhapšen pijani vozač

"Uviđajem je rukovodio dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Istočno Sarajevo, a isti su izvršili policijski službenici Policijske stanice Vlasenica. Rad na dokumentovanju saobraćajne nezgode je u toku", naveli su iz policije.

Podijeli:

Tagovi:

Vlasenica

poginuo vozač

sletio s puta

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Мушкарац (52) ударио у стуб, па слетио у провалију: Погинуо на лицу мјеста

Region

Muškarac (52) udario u stub, pa sletio u provaliju: Poginuo na licu mjesta

2 d

0
Аутом се закуцао у Миливоја на бициклу, није му било спаса

Hronika

Autom se zakucao u Milivoja na biciklu, nije mu bilo spasa

3 d

0
Стравична несрећа: На интервенцији погинуо водоинсталатер

Srbija

Stravična nesreća: Na intervenciji poginuo vodoinstalater

3 d

0
Бивши њемачки репрезентативац Себастијан Хертнер погинуо на Дурмитору

Fudbal

Bivši njemački reprezentativac Sebastijan Hertner poginuo na Durmitoru

3 d

0

Više iz rubrike

Ново вјештачење "фијат панде" открива судбину Данке Илић: Све очи упрте у један папир

Hronika

Novo vještačenje "fijat pande" otkriva sudbinu Danke Ilić: Sve oči uprte u jedan papir

2 h

0
Нова језива саобраћајка у Српској: Двије особе повријеђене, ухапшен пијани возач

Hronika

Nova jeziva saobraćajka u Srpskoj: Dvije osobe povrijeđene, uhapšen pijani vozač

2 h

0
Борис брутално претучен испред кафића: Задобио тешке тјелесне повреде, нападачи на слободи

Hronika

Boris brutalno pretučen ispred kafića: Zadobio teške tjelesne povrede, napadači na slobodi

16 h

0
"Убио Зорана, па се вратио и исјекао тијело": Нови детаљи мистерије ногу нађених у Колубари

Hronika

"Ubio Zorana, pa se vratio i isjekao tijelo": Novi detalji misterije nogu nađenih u Kolubari

19 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

08

Četiri planinara poginula u lavini

13

02

Ruske snage odbile pet kontranapada: Kupjansk ostaje pod ruskom kontrolom

12

59

Hrvatska od 1. januara preuzima kontrolu i zaštitu sopstvenog vazdušnog prostora

12

53

Gužva na svim graničnim prelazima sa Hrvatskom u oba smjera

12

47

Nezapamćena porodična tragedija: Ubio roditelje u stanu, pa skočio sa zgrade

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner