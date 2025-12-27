Sletio sa ceste i poginuo u Vlasenici

Izvor:
27.12.2025
11:29
Na području Vlasenice se jutros, oko 7.30 dogodila saobraćajna nesreća u kojoj je slijetanjem audija sa kolovoza stradala jedna osoba iz ove lokalne zajednice.
Iz Policijske uprave Zvornik su saopštili da je stradalo lice Z.K. iz Vlasenice.
"Uviđajem je rukovodio dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Istočno Sarajevo, a isti su izvršili policijski službenici Policijske stanice Vlasenica. Rad na dokumentovanju saobraćajne nezgode je u toku", naveli su iz policije.
