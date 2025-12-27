Logo
Large banner

Nova jeziva saobraćajka u Srpskoj: Dvije osobe povrijeđene, uhapšen pijani vozač

Izvor:

InfoBijeljina

27.12.2025

10:34

Komentari:

0
Нова језива саобраћајка у Српској: Двије особе повријеђене, ухапшен пијани возач
Foto: InfoBijeljina

Na magistralnom putu Bijeljina - Zvornik u mjestu Janja, jutros oko 03.20 dogodila se saobraćajna nesreća sa tjelesnim povredama, saznaje InfoBijeljina.

Do nesreće je došlo usljed slijetanja sa kolovoza automobila marke BMW kojim je upravljao B.P. sa područja Zvornika, a sa kim se na mjestu suvozača nalazila osoba M.N. sa područja Zvornika, potvrđeno je u PU Bijeljina.

Dodaju da je B.P. zadobio lake tjelesne povrede, dok je osoba M.N. zadobila teške tjelesne povrede.

-Policijski službenici uhapsili su B.P. jer je izvršenim ispitivanjem na prisustvo alkohola u organizmu, kod istog utvrđeno prisustvo alkohola od 1,59 promila – rekli su za InfoBijeljina u policiji.

Dodaju da je o svemu obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini, a uviđaj lica mjesta su izvršili policijski službenici Policijske stranice za bezbjednost saobraćaja Bijeljina.

Podijeli:

Tagovi:

udes

Saobraćajna nesreća

Bijeljina

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Преврнуо се аутобус, погинула једна особа, 10 повријеђено

Svijet

Prevrnuo se autobus, poginula jedna osoba, 10 povrijeđeno

2 h

0
Саво Минић

Republika Srpska

Minić: Protiv Srpske se vodi specijalni rat, biće realizovani projekti vrijedni 4,5 milijardi KM

2 h

1
Психички растројени пацијент напао маказама особље болнице и полицију, пуцали и убили га

Svijet

Psihički rastrojeni pacijent napao makazama osoblje bolnice i policiju, pucali i ubili ga

2 h

0
Ово је директор компаније који је радницима исплатио бонусе од чак 240 милиона долара

Ekonomija

Ovo je direktor kompanije koji je radnicima isplatio bonuse od čak 240 miliona dolara

3 h

0

Više iz rubrike

Борис брутално претучен испред кафића: Задобио тешке тјелесне повреде, нападачи на слободи

Hronika

Boris brutalno pretučen ispred kafića: Zadobio teške tjelesne povrede, napadači na slobodi

16 h

0
"Убио Зорана, па се вратио и исјекао тијело": Нови детаљи мистерије ногу нађених у Колубари

Hronika

"Ubio Zorana, pa se vratio i isjekao tijelo": Novi detalji misterije nogu nađenih u Kolubari

19 h

0
Тужилаштво покренуло истрагу против Конаковића, полиција одузима документацију

Hronika

Tužilaštvo pokrenulo istragu protiv Konakovića, policija oduzima dokumentaciju

19 h

0
Саобраћајна несрећа код ''Крамара''

Hronika

Saobraćajna nesreća kod ''Kramara''

19 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

02

Ruske snage odbile pet kontranapada: Kupjansk ostaje pod ruskom kontrolom

12

59

Hrvatska od 1. januara preuzima kontrolu i zaštitu sopstvenog vazdušnog prostora

12

53

Gužva na svim graničnim prelazima sa Hrvatskom u oba smjera

12

47

Nezapamćena porodična tragedija: Ubio roditelje u stanu, pa skočio sa zgrade

12

44

Porodica kojoj je izgorjela kuća u Visokom moli za pomoć: "U sekundi je sve otišlo"

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner