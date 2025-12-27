Nova jeziva saobraćajka u Srpskoj: Dvije osobe povrijeđene, uhapšen pijani vozač

Na magistralnom putu Bijeljina - Zvornik u mjestu Janja, jutros oko 03.20 dogodila se saobraćajna nesreća sa tjelesnim povredama, saznaje InfoBijeljina.

Do nesreće je došlo usljed slijetanja sa kolovoza automobila marke BMW kojim je upravljao B.P. sa područja Zvornika, a sa kim se na mjestu suvozača nalazila osoba M.N. sa područja Zvornika, potvrđeno je u PU Bijeljina.

Dodaju da je B.P. zadobio lake tjelesne povrede, dok je osoba M.N. zadobila teške tjelesne povrede.

-Policijski službenici uhapsili su B.P. jer je izvršenim ispitivanjem na prisustvo alkohola u organizmu, kod istog utvrđeno prisustvo alkohola od 1,59 promila – rekli su za InfoBijeljina u policiji.

Dodaju da je o svemu obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini, a uviđaj lica mjesta su izvršili policijski službenici Policijske stranice za bezbjednost saobraćaja Bijeljina.