Boris brutalno pretučen ispred kafića: Zadobio teške tjelesne povrede, napadači na slobodi

Izvor:
Kliks
26.12.2025
21:07
Komentari:0
Na području Kiseljaka u noći 21. decembra oko 2 ujutro došlo je do tuče u kojoj je jedna osoba zadobila teže tjelesne povrede.
Naime, prema informacijama porodice i prijatelja povrijeđenog, u tuči je povrijeđen Boris Vujica, a sve je krenulo od rasprave u kafiću.
Nakon verbalne rasprave, četvorica napadača uzeli su staklene flaše te su ga udarali po glavi, a upotrijebljen je i suzavac.
Na jednom od snimaka koji je ustupljen redakciji Klix.ba može se vidjeti kako su četvorica muškaraca nastavili udarati Vujicu i nakon izlaska iz kafića nakon čega su se udaljili.
Svjedoci su pozvali policiju i hitnu pomoć, a Vujica je hitno prebačen na operaciju glave u Sarajevo. Nakon operacije, konstatovani su mu hematomi i fraktura lobanje.
Prema informacijama do kojih je ovaj portal, napadači još uvijek nisu pritvoreni.
Emisije
3 h0
Republika Srpska
4 h2
Košarka
4 h0
Region
4 h0
Hronika
6 h0
Hronika
7 h0
Hronika
7 h0
Hronika
11 h0
Najnovije
Najčitanije
22
46
22
37
22
24
22
07
22
01
Trenutno na programu