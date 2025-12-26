Boris brutalno pretučen ispred kafića: Zadobio teške tjelesne povrede, napadači na slobodi

Na području Kiseljaka u noći 21. decembra oko 2 ujutro došlo je do tuče u kojoj je jedna osoba zadobila teže tjelesne povrede.

Naime, prema informacijama porodice i prijatelja povrijeđenog, u tuči je povrijeđen Boris Vujica, a sve je krenulo od rasprave u kafiću.

Nakon verbalne rasprave, četvorica napadača uzeli su staklene flaše te su ga udarali po glavi, a upotrijebljen je i suzavac.

Na jednom od snimaka koji je ustupljen redakciji Klix.ba može se vidjeti kako su četvorica muškaraca nastavili udarati Vujicu i nakon izlaska iz kafića nakon čega su se udaljili.

Svjedoci su pozvali policiju i hitnu pomoć, a Vujica je hitno prebačen na operaciju glave u Sarajevo. Nakon operacije, konstatovani su mu hematomi i fraktura lobanje.

Prema informacijama do kojih je ovaj portal, napadači još uvijek nisu pritvoreni.