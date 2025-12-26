Logo
Large banner

Boris brutalno pretučen ispred kafića: Zadobio teške tjelesne povrede, napadači na slobodi

Izvor:

Kliks

26.12.2025

21:07

Komentari:

0
Борис брутално претучен испред кафића: Задобио тешке тјелесне повреде, нападачи на слободи
Foto: Screenshot / Klix.ba

Na području Kiseljaka u noći 21. decembra oko 2 ujutro došlo je do tuče u kojoj je jedna osoba zadobila teže tjelesne povrede.

Naime, prema informacijama porodice i prijatelja povrijeđenog, u tuči je povrijeđen Boris Vujica, a sve je krenulo od rasprave u kafiću.

Nakon verbalne rasprave, četvorica napadača uzeli su staklene flaše te su ga udarali po glavi, a upotrijebljen je i suzavac.

Na jednom od snimaka koji je ustupljen redakciji Klix.ba može se vidjeti kako su četvorica muškaraca nastavili udarati Vujicu i nakon izlaska iz kafića nakon čega su se udaljili.

Svjedoci su pozvali policiju i hitnu pomoć, a Vujica je hitno prebačen na operaciju glave u Sarajevo. Nakon operacije, konstatovani su mu hematomi i fraktura lobanje.

Prema informacijama do kojih je ovaj portal, napadači još uvijek nisu pritvoreni.

Podijeli:

Tagovi:

pretučen

Kiseljak

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Опасни траг: Дешавња на Косову 80-их

Emisije

Opasni trag: Dešavnja na Kosovu 80-ih

3 h

0
Реакције на Станивуковићев приједлог: "Најео се лука па трчи по Мањачи"

Republika Srpska

Reakcije na Stanivukovićev prijedlog: "Najeo se luka pa trči po Manjači"

4 h

2
Вања Маринковић на ивици суза послао поруку Гробарима: "Не тражим оправдање, али..."

Košarka

Vanja Marinković na ivici suza poslao poruku Grobarima: "Ne tražim opravdanje, ali..."

4 h

0
Ромски трубачи протјерани и из Дубровника, градоначелник послао саопштење

Region

Romski trubači protjerani i iz Dubrovnika, gradonačelnik poslao saopštenje

4 h

0

Više iz rubrike

"Убио Зорана, па се вратио и исјекао тијело": Нови детаљи мистерије ногу нађених у Колубари

Hronika

"Ubio Zorana, pa se vratio i isjekao tijelo": Novi detalji misterije nogu nađenih u Kolubari

6 h

0
Тужилаштво покренуло истрагу против Конаковића, полиција одузима документацију

Hronika

Tužilaštvo pokrenulo istragu protiv Konakovića, policija oduzima dokumentaciju

7 h

0
Саобраћајна несрећа код ''Крамара''

Hronika

Saobraćajna nesreća kod ''Kramara''

7 h

0
Познати нови детаљи убиства: Пријетио обрачуном на друштвеним мрежама, па пронађен избоден

Hronika

Poznati novi detalji ubistva: Prijetio obračunom na društvenim mrežama, pa pronađen izboden

11 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

46

Otkriveno nalazište ključnih metala vrijedno 120 milijardi evra

22

37

Rejting Emanuela Makrona pao je na najniži nivo od 2017. godine

22

24

Završeno donatorsko veče, humanitarni broj pozvan 65.302 puta

22

07

Štrkić: Važna je podrška sistema

22

01

Karan: Donatorskom večeri se pokazuje veliko srce i duša Srpske

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner