Poznati novi detalji ubistva: Prijetio obračunom na društvenim mrežama, pa pronađen izboden

Goran L. (46) je, tri dana prije nego što je ubijen na brutalan i jeziv način u Savinom selu u Vrbasu, na svom Fejsbuk profilu objavio da ima "problem" sa nekim osobama, kao i da će to da riješi.

On je u svojoj objavi, tri dana pred smrt napisao: "Ne diram nikog i ne želim da mene neko dira, a pošto su me neki smradovi dirali vrijeme je da im se na****m mame. Oko za oko, zub za zub".

Kako je Telegraf.rs već pisao, Goranovo tijelo pronađeno je na ulici kod sportskog terena u blizini Osnovne škole "Branko Radičević", sa više ubodnih rana na tijelu, a policija je odmah pokrenula istragu zbog sumnje da je muškarac zvjerski ubijen. Prema prvim informacijama iz istrage, Goran se našao sa dva mladića N. L. (20) i L. M. (18) koji su ga, kako se sumnja, nakon verbalne rasprave napali nožem i zadali mu povrede od kojih je ubrzo preminuo.

Novosadska policija je brzim i operativnim radom uhapsila osumnjčene, a, prema nezvaničnim saznanjima, kod njih je pronađen i nož kojim je, kako se sumnja, počinjen ovaj jezivi zločin.

- Sumnja se da je došlo do verbalne rasprave između ubijenog i osumnjičenih, nakon čega su oni fizički nasrnuli na njega, izvadili nož i zadali mu ubodne rane od kojih je muškarac preminuo - ispričao je izvor blizak slučaju.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati i biće privedeni na saslušanje u Više javno tužilaštvo u Somboru.