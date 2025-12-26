Šojić zamijenio zatvorsku kaznu za novčanu

Bivši direktor Službe za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine Dragan Šojić, koji je osuđen na deset mjeseci zatvora i 5.000 maraka zbog zloupotrebe položaja ili ovlaštenja, zamijenio je zatvorsku kaznu za novčanu, potvrđeno je za "Detektor".

Iz Suda Bosne i Hercegovine je "Detektoru" pojašnjeno da je Šojić podnio zahtjev za zamjenu zatvorske kazne za novčanu, te da je Sud prije nekoliko dana donio rješenje kojim je udovoljio tom zahtjevu.

Ranije ove godine Sud je donio trećestepenu presudu Šojiću, kojom mu je izrečeno deset mjeseci zatvorske i 5.000 maraka novčane kazne.

Apelaciono vijeće je početkom marta utvrdilo da je Šojić prekoračio svoja ovlaštenja i koristio službene automobile za prelazak granice sa Srbijom i Crnom Gorom u brojnim slučajevima od 2018. do 2022. godine. Utvrđeno je da je kao direktor, odnosno zamjenik direktora Službe, imao na raspolaganju dva vozila i da je propisano da se ona mogu koristiti 24 sata dnevno, a da se za putovanje u inostranstvo donosi službeni nalog.

Evidentiran je bio na graničnom prijelazima, kako je utvrdilo Apelaciono vijeće, a da nije bio upućen na službeni put, i u tim prilikama je službena vozila koristio u privatne svrhe.

Na taj način, kako je utvrdilo Apelaciono vijeće, Šojić je pribavio protivpravnu korist u iznosu od 2.726 maraka – koliko su iznosili troškovi za gorivo i servisiranje vozila za blizu 10.000 pređenih kilometara.

Drugostepenom presudom Šojić je oslobođen da je primao platu i topli obrok kada nije u potpunosti ili nikako bio na poslu. Kako je navedeno, ne postoje ovlaštenja koja je optuženi mogao da iskoristi u tim slučajevima. Oslobođen je i za nekoliko slučajeva korištenja službenog vozila unutar BiH. Dio optužbi je odbijen jer Šojić nije ispitan na te okolnosti u istrazi.

Apelaciono vijeće je obnovilo postupak nakon što je ukinulo prvostepenu presudu kojom je u januaru 2024. Šojić oslobođen optužbi.