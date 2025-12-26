Logo
Large banner

Šojić zamijenio zatvorsku kaznu za novčanu

Izvor:

ATV

26.12.2025

12:45

Komentari:

0
Шојић замијенио затворску казну за новчану

Bivši direktor Službe za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine Dragan Šojić, koji je osuđen na deset mjeseci zatvora i 5.000 maraka zbog zloupotrebe položaja ili ovlaštenja, zamijenio je zatvorsku kaznu za novčanu, potvrđeno je za "Detektor".

Iz Suda Bosne i Hercegovine je "Detektoru" pojašnjeno da je Šojić podnio zahtjev za zamjenu zatvorske kazne za novčanu, te da je Sud prije nekoliko dana donio rješenje kojim je udovoljio tom zahtjevu.

Ranije ove godine Sud je donio trećestepenu presudu Šojiću, kojom mu je izrečeno deset mjeseci zatvorske i 5.000 maraka novčane kazne.

Машина за веш

Savjeti

Ovaj dio veš mašine treba redovno čistiti: Veš može da smrdi poslije pranja zbog njega

Apelaciono vijeće je početkom marta utvrdilo da je Šojić prekoračio svoja ovlaštenja i koristio službene automobile za prelazak granice sa Srbijom i Crnom Gorom u brojnim slučajevima od 2018. do 2022. godine. Utvrđeno je da je kao direktor, odnosno zamjenik direktora Službe, imao na raspolaganju dva vozila i da je propisano da se ona mogu koristiti 24 sata dnevno, a da se za putovanje u inostranstvo donosi službeni nalog.

Evidentiran je bio na graničnom prijelazima, kako je utvrdilo Apelaciono vijeće, a da nije bio upućen na službeni put, i u tim prilikama je službena vozila koristio u privatne svrhe.

Na taj način, kako je utvrdilo Apelaciono vijeće, Šojić je pribavio protivpravnu korist u iznosu od 2.726 maraka – koliko su iznosili troškovi za gorivo i servisiranje vozila za blizu 10.000 pređenih kilometara.

Drugostepenom presudom Šojić je oslobođen da je primao platu i topli obrok kada nije u potpunosti ili nikako bio na poslu. Kako je navedeno, ne postoje ovlaštenja koja je optuženi mogao da iskoristi u tim slučajevima. Oslobođen je i za nekoliko slučajeva korištenja službenog vozila unutar BiH. Dio optužbi je odbijen jer Šojić nije ispitan na te okolnosti u istrazi.

Станови, зграда

Srbija

Dugogodišnji podstanari mogu da steknu pravo vlasništva nad stanom

Apelaciono vijeće je obnovilo postupak nakon što je ukinulo prvostepenu presudu kojom je u januaru 2024. Šojić oslobođen optužbi.

Podijeli:

Tagovi:

Dragan Šojić

presuda

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Moskva/Kremlj

Svijet

Kremlj: Rusija i SAD se saglasile – nastavlja se dijalog

4 h

0
До које старости је безбједно возити ауто?

Auto-moto

Do koje starosti je bezbjedno voziti auto?

4 h

0
Саво Минић

Republika Srpska

Minić: Donatorsko veče prilika da zajedno pokažemo da Srpska zna da stane uz one kojima je pomoć najpotrebnija

4 h

0
Пожар у Тропику, огласили се из маркета

Društvo

Požar u Tropiku, oglasili se iz marketa

4 h

0

Više iz rubrike

Елвир Чустовић

Hronika

Prijetnje terorizmom: Čustović sklopio sporazum, pa od njega odustao

4 h

1
policija Srbija

Hronika

Isplivali detalji jezivog ubistva u Vrbasu

4 h

0
Одузете петарде, ватромет и ракете: Полиција упутила апел грађанима

Hronika

Oduzete petarde, vatromet i rakete: Policija uputila apel građanima

5 h

0
Посвађали се, па мушкарца изболи насмрт

Hronika

Posvađali se, pa muškarca izboli nasmrt

5 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

36

Dodik povodom donatorske večeri: Da budemo uz one koji se bore, da im damo vjeru da nisu sami

16

32

Naručila božićni vijenac preko interneta, stiglo urnebesno iznenađenje

16

28

Misteriozno preminuo ruski general (56): Zvali ga "čuvar vrata" Sergeja Šojgua

16

24

Šta su korisnici najviše pretraživali u 2025? Čarli Kirk na vrhu liste na Google-u

16

19

Moskva upozorava! Ne putujte u Njemačku

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner