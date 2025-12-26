Isplivali detalji jezivog ubistva u Vrbasu

Jezivo ubistvo dogodilo se sinoć u Savinom selu u Vrbasu, a ubijen je Goran L. (46) kada su ga nožem napale dvije osobe.

Kako Telegraf.rs. saznaje, njegovo telo pronađeno je u kući sa ubodnim ranama na tijelu, a policija je odmah započela istragu zbog opravdane sumnje da je nesrećni čovjek ubijen.

Novosadska policija je u rekordnom roku identifikovala, pronašla i uhapsila dvojicu napadača (18) i (20), a, kako se nezvanično saznaje, kod njih je pronađen i nož kojim je, kako se sumnja, počinjen ovaj jezivi zločin.

"Sumnja se da je došlo do verbalne rasprave između ubijenog i osumnjičenih, nakon čega su oni fizički nasrnuli na njega, izvadili nož i zadali mu ubodne rane od kojih je muškarac preminuo", ispričao je izvor blizak slučaju.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati i biće privedeni na saslušanje u Više javno tužilaštvo u Somboru.

Goranovo tijelo poslato je na obdukciju na Institut za sudsku medicinu kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti, a istraga povodom ovog slučaja je u toku.