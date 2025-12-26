Logo
Large banner

Isplivali detalji jezivog ubistva u Vrbasu

Izvor:

Telegraf

26.12.2025

12:01

Komentari:

0
policija Srbija
Foto: Tanjug/AP

Jezivo ubistvo dogodilo se sinoć u Savinom selu u Vrbasu, a ubijen je Goran L. (46) kada su ga nožem napale dvije osobe.

Kako Telegraf.rs. saznaje, njegovo telo pronađeno je u kući sa ubodnim ranama na tijelu, a policija je odmah započela istragu zbog opravdane sumnje da je nesrećni čovjek ubijen.

Novosadska policija je u rekordnom roku identifikovala, pronašla i uhapsila dvojicu napadača (18) i (20), a, kako se nezvanično saznaje, kod njih je pronađen i nož kojim je, kako se sumnja, počinjen ovaj jezivi zločin.

marke km

Društvo

Počinje isplata korisnicima - u susret novogodišnjim i božićnim praznicima

"Sumnja se da je došlo do verbalne rasprave između ubijenog i osumnjičenih, nakon čega su oni fizički nasrnuli na njega, izvadili nož i zadali mu ubodne rane od kojih je muškarac preminuo", ispričao je izvor blizak slučaju.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati i biće privedeni na saslušanje u Više javno tužilaštvo u Somboru.

Goranovo tijelo poslato je na obdukciju na Institut za sudsku medicinu kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti, a istraga povodom ovog slučaja je u toku.

Podijeli:

Tagovi:

ubistvo

Srbija

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Почиње исплата корисницима - у сусрет новогодишњим и божићним празницима

Društvo

Počinje isplata korisnicima - u susret novogodišnjim i božićnim praznicima

4 h

0
Зашто су тетке тако важне у животу дјетета?

Porodica

Zašto su tetke tako važne u životu djeteta?

5 h

0
Драшко Станивуковић

Banja Luka

Stanivuković meta ismijavanja: Vukanović poručio da je izgubio razum

5 h

1
Chat GPT ČET GPT

Zanimljivosti

Žena ostavila muža zbog Chat GPT-a

5 h

0

Više iz rubrike

Одузете петарде, ватромет и ракете: Полиција упутила апел грађанима

Hronika

Oduzete petarde, vatromet i rakete: Policija uputila apel građanima

5 h

0
Посвађали се, па мушкарца изболи насмрт

Hronika

Posvađali se, pa muškarca izboli nasmrt

5 h

0
Тешка несрећа у Србији, страхује се да има мртвих

Hronika

Teška nesreća u Srbiji, strahuje se da ima mrtvih

5 h

0
''Бићеш моја, макар те не било'': Оптужен за насиље над малољетном кћерком

Hronika

''Bićeš moja, makar te ne bilo'': Optužen za nasilje nad maloljetnom kćerkom

5 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

36

Dodik povodom donatorske večeri: Da budemo uz one koji se bore, da im damo vjeru da nisu sami

16

32

Naručila božićni vijenac preko interneta, stiglo urnebesno iznenađenje

16

28

Misteriozno preminuo ruski general (56): Zvali ga "čuvar vrata" Sergeja Šojgua

16

24

Šta su korisnici najviše pretraživali u 2025? Čarli Kirk na vrhu liste na Google-u

16

19

Moskva upozorava! Ne putujte u Njemačku

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner