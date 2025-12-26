Zašto su tetke tako važne u životu djeteta?

Iako su bliski rod, tetke u životu djeteta imaju posebnu ulogu – drugačiju od one roditeljske, ali važnu. Upravo ta ravnoteža bliskosti i slobode omogućava razvoj prisnog odnosa u kojem se dijete osjeća viđeno, shvaćeno i prihvaćeno.

Pouzdan oslonac

Tetka je često ona zanimljiva odrasla osoba uz koju su igre, smijeh i zabava sastavni dio druženja. Bez tereta roditeljskih obaveza, može pokazati svoju razigranu stranu i stvarati uspomene koje djeca pamte cijeli život. Istovremeno, ona je i pouzdan oslonac – osoba s kojom djeca lakše razgovaraju o temama o kojima im je teško govoriti s roditeljima, znajući da će dobiti iskren savjet bez osuđivanja.

U trenucima kada su roditelji zauzeti, tetka često pronađe vrijeme. Bilo da je riječ o malim gestovima pažnje ili važnim životnim događajima poput škole, rođendana, sportskih takmičenja ili mature, njena prisutnost djetetu daje osjećaj posebnosti i sigurnosti. Kao uzor, tetka može pokazati drugačiji pogled na život, vrijednosti, karijeru ili odnose, što je djeci posebno važno u svijetu punom različitih utjecaja.

Praktična pomoć

Zbog bliskosti s roditeljima, tetka često bolje razumije dječije dileme i može biti dragocjen posrednik u porodičnim nesuglasicama, naročito u tinejdžerskim godinama. U nekim situacijama, ona može preuzeti i dio roditeljske uloge – pružiti podršku, brigu i praktičnu pomoć.

Iznad svega, tetka je tu da ohrabri. Ona je navijač, podrška i sigurna luka, a taj osjećaj bezuslovne bliskosti djeci ostaje kao važan temelj samopouzdanja i pripadnosti.