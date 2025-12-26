Logo
Zašto su tetke tako važne u životu djeteta?

Izvor:

Agencije

26.12.2025

11:49

Зашто су тетке тако важне у животу дјетета?
Foto: Pixabay

Iako su bliski rod, tetke u životu djeteta imaju posebnu ulogu – drugačiju od one roditeljske, ali važnu. Upravo ta ravnoteža bliskosti i slobode omogućava razvoj prisnog odnosa u kojem se dijete osjeća viđeno, shvaćeno i prihvaćeno.

Pouzdan oslonac

Tetka je često ona zanimljiva odrasla osoba uz koju su igre, smijeh i zabava sastavni dio druženja. Bez tereta roditeljskih obaveza, može pokazati svoju razigranu stranu i stvarati uspomene koje djeca pamte cijeli život. Istovremeno, ona je i pouzdan oslonac – osoba s kojom djeca lakše razgovaraju o temama o kojima im je teško govoriti s roditeljima, znajući da će dobiti iskren savjet bez osuđivanja.

Драшко Станивуковић

Banja Luka

Stanivuković meta ismijavanja: Vukanović poručio da je izgubio razum

U trenucima kada su roditelji zauzeti, tetka često pronađe vrijeme. Bilo da je riječ o malim gestovima pažnje ili važnim životnim događajima poput škole, rođendana, sportskih takmičenja ili mature, njena prisutnost djetetu daje osjećaj posebnosti i sigurnosti. Kao uzor, tetka može pokazati drugačiji pogled na život, vrijednosti, karijeru ili odnose, što je djeci posebno važno u svijetu punom različitih utjecaja.

Praktična pomoć

Zbog bliskosti s roditeljima, tetka često bolje razumije dječije dileme i može biti dragocjen posrednik u porodičnim nesuglasicama, naročito u tinejdžerskim godinama. U nekim situacijama, ona može preuzeti i dio roditeljske uloge – pružiti podršku, brigu i praktičnu pomoć.

Ханка Палдум Семир Хоџић

Scena

Harmonikaš Hanke Paldum stadao na istom mjestu gdje i njegov otac

Iznad svega, tetka je tu da ohrabri. Ona je navijač, podrška i sigurna luka, a taj osjećaj bezuslovne bliskosti djeci ostaje kao važan temelj samopouzdanja i pripadnosti.

