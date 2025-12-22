Ovo je jedno od najljepših ženskih imena koje ima moćno značenje

Izvor:
Ukoliko planirate da svojoj djevojčici date kratko žensko ime, možda ćete se odlučiti baš za ovo.
Posljednjih godina u zemlji, ali i u svijetu, postoji trend da se novorođenim djevojčicama daju kratka imena. Osim što lijepo zvuče, posebno uz dugačka prezimena, ova ženska imena su i vrlo praktična, jer ne ostavljaju mogućnost da se od njih izvedu nadimci.
U moru kratkih ženskih imena izdvaja se ime Janja, koje nemamo priliku da čujemo toliko često.
Janja je nastalo od grčke riječi „ioannikios“, što u doslovnom prevodu znači „nosilac svete blagodeti“.
Takođe se smatra da je Janja oblik imena Ines, odnosno izvornog ženskog imena Agneza, što znači „čista i nevina“.
Vjeruje se da je ime Janja nadimak od svakog ženskog imena koje se završava istim slogovima: Milijana, Marijana, Andrijana, Dragijana.
