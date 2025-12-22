Ispovijest oca ubijenog Save Čolića: Nikada mi nije rekao

Otac ubijenog Save Čolića, Nebojša Čolić, kaže da se od samog početka sudskog procesa osjećao poniženo i obespravljeno, te da je već tada shvatio da porodica žrtve u ovom postupku nema nikakvu stvarnu ulogu.

"Od prvog dana procesa nisam bio dobro. Osjećao sam se sramotno i poniženo kao čovjek. Kada gledam druge presude, ovo je isto kao da je neko udario zaprežna kola i da je čovjek poginuo, a ne da je neko došao i ispucao 22 metka u momka", kaže Čolić.

Hronika Tragičan kraj potrage: Lovci u voćnjaku pronašli tijelo žene

Poziva sve roditelje da se stave u njegov položaj.

"Neka se svaki roditelj zapita kako bi se osjećao. Ja se kunem da moj Savo nikome nije prijetio. Pitajte koga god hoćete, ne samo u gradu, nego ovdje u komšiluku, gdje je odrastao. Neka kažu kakav je bio", ispričao je on, prenosi "Srpska info".

Čolić tvrdi da je porodica žrtve od početka jasno rekla da ne pristaje na sporazum o priznanju krivice, ali da ih Tužilaštvo, kako navodi, uopšte nije ozbiljno shvatilo.

"Na prvom sastanku rekli su da se traži sporazum i mi smo jasno rekli da ne pristajemo. Na drugom čitanju, oni kažu da pristaju na sporazum. Gotovo", kaže on.

Posebno ga zbunjuje dio presude koji se odnosi na nelegalno oružje.

Svijet Član bande osuđen na 1.335 godina zatvora

"Gdje god sam čitao, za nedozvoljeno držanje oružja nema ispod dvije godine. A ovdje, osam mjeseci. Sedam godina za ubistvo, zar je to kazna za čovjeka? Ne mogu da shvatim da je sudija to prihvatio, da je tužilac to prihvatio", kaže on.

Ističe da porodici žrtve tokom suđenja nije bilo dozvoljeno da govori.

"Ni meni, ni majci, ni djevojci. Bili smo tamo kao mumije. Badava sve što sam rekao u policiji i u tužilaštvu, na sudu ništa", dodao je.

“Kamatarenje je izmišljotina”

Nebojša Čolić posebno odbacuje navode koji su se nakon ubistva pojavili u javnosti o navodnom kamatarenju, tvrdeći da je istina potpuno drugačija i da se, kako kaže, "sva nalazi u ovoj kući“.

"Ima dokument gdje sam ja žirant firmi optuženog Jovici Đermanoviću. Sve što sam davao, davao sam bez ikakve koristi. Nisam tražio ništa, osim da se vrati kredit. Ništa drugo", priča Čolić.

Navodi da je saradnja trajala godinama.

Scena Miljana Kulić hitno primljena u Urgentni centar

"Od 2014. godine smo radili. Sve sam mu dao. Prodavali su se automobili, ja nisam kupovao ni prodavao. Čak su izbjegavali da ja budem prisutan kada se auta prodaju".

Prema njegovim riječima, problemi su počeli tokom pandemije.

"Prodaju jedno auto, nabave drugo. Firma je propala, otvoren je stečaj. Firma je zatvorena, a kredit je ostao. Dogovor je bio da ćemo podijeliti kredit. Ja sam ga tužio, ništa drugo", priča dalje.

Ističe da nikada nije bilo prijetnji, ucjena niti sukoba.

"Đermanović mi nikada nije rekao da ima problem sa Savom. Nikada me nije nazvao. Vidjeli smo se na sudu, ni riječ nije rekao", dodaje on.

Dodaje da je Savo planirao ženidbu i uređenje stana u porodičnoj kući.

BiH CIK donio naredbu o otvaranju verifikacione vreće

"Nije bilo nikakvih kamata, nikakve djece, nikakvih prijetnji. Taj dan je trebalo da se donese 130.000 KM i da se ide kod notara", priča on.

Za ubistvo sina, kaže, saznao je dok je bio u Han Pijesku.

"Taj dan su mi javili i rekli da stanem. I tu je moj život stao", rekao je on.

Đermanoviću sedam i po godina

Ubistvo Save Čolića dogodilo se 5. maja ove godine u po bijela dana u Banjaluci. Ubica Jovica Đermanović je u Čolića ispucao 22 hica iz automatske puške.

Priznao je krivicu, sklopio sporazum o priznanju krivice sa banjalučkim tužilaštvom koji je kasnije prihvatio Okružni sud u Banjaluci.

Đermanović je osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora od 7 i po godina.