Naoružan puškom prijetio u banjalučkom kafiću

Banjalučanin D.S. uhapšen je u subotu zbog sumnje da je počinio krivična djela "Ugrožavanje sigurnosti“ i "Nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija“.

"Nadležnoj policijskoj stanici je istog dana oko 01,40 časova prijavljeno da navedeno lice u ugostiteljskom objektu u Banjaluci uputilo prijetnje po život i tijelo više lica koja su se nalazila u navedenom ugostiteljskom objektu, kao i da je isto naoružano", kažu u banjalučkoj policiji.

Ekonomija Veći računi za struju od 1. februara, evo za koliko

Dodaju da su Banjlučanina oko 03,15 časova pronašli i uhapsili, a da su tom prilikom kod njega pronašli i oduzeli poluautomatsku pušku marke "Crvena zastava M59“.

O svemu navedenom je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.