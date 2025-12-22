Logo
Opšti potop: Izlile se rijeke, a uskoro se očekuje veća kataklizma

Izvor:

Tanjug

22.12.2025

11:03

Поплаве у Француској
Foto: Printscreen/X/ Mediterranean Voice

Nekoliko departmana na jugoistoku Francuske pogođeno je poplavama u nedjelju, a najteža situacija je u departmanu Ero, gde se u gradu Larok reka izlila iz korita.

U tom gradu palo je skoro 300 milimetara kiše, dovoljno da izazove naglo izlivanje rijeke iz korita, prenosi TV BFM i dodaje da je poplavni vrh dostigao osam metara.

Kako se navodi, još sedam departmana je bilo pod narandžastim upozorenjem zbog "poplava uzrokovanih kišom" i "riječnih poplava".

Instagram

Nauka i tehnologija

Evo šta više nećete moći da radite na Instagramu

U gradu Var, vlasti su upozorile da nivo reke Gapo nastavlja da raste i da su moguća izlijevanja iz korita.

Vlasti departmana Ardeš izdale su narandžasto upozorenje zbog obilnih kiša i poplava, dok je u departmanima Averon in Tarn na snazi i upozorenje na snijeg i led.

Upozorenje je izdato i u rebgionu Provansa-Alpi-Azurna obala, gdje postoji mogućnost padavina od 130 do 160 mm.

Francuska

Poplave

