Opšti potop: Izlile se rijeke, a uskoro se očekuje veća kataklizma

Nekoliko departmana na jugoistoku Francuske pogođeno je poplavama u nedjelju, a najteža situacija je u departmanu Ero, gde se u gradu Larok reka izlila iz korita.

U tom gradu palo je skoro 300 milimetara kiše, dovoljno da izazove naglo izlivanje rijeke iz korita, prenosi TV BFM i dodaje da je poplavni vrh dostigao osam metara.

Kako se navodi, još sedam departmana je bilo pod narandžastim upozorenjem zbog "poplava uzrokovanih kišom" i "riječnih poplava".

U gradu Var, vlasti su upozorile da nivo reke Gapo nastavlja da raste i da su moguća izlijevanja iz korita.

Vlasti departmana Ardeš izdale su narandžasto upozorenje zbog obilnih kiša i poplava, dok je u departmanima Averon in Tarn na snazi i upozorenje na snijeg i led.

Upozorenje je izdato i u rebgionu Provansa-Alpi-Azurna obala, gdje postoji mogućnost padavina od 130 do 160 mm.