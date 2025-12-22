Opšti potop: Izlile se rijeke, a uskoro se očekuje veća kataklizma

Izvor:
22.12.2025
Nekoliko departmana na jugoistoku Francuske pogođeno je poplavama u nedjelju, a najteža situacija je u departmanu Ero, gde se u gradu Larok reka izlila iz korita.
U tom gradu palo je skoro 300 milimetara kiše, dovoljno da izazove naglo izlivanje rijeke iz korita, prenosi TV BFM i dodaje da je poplavni vrh dostigao osam metara.
Kako se navodi, još sedam departmana je bilo pod narandžastim upozorenjem zbog "poplava uzrokovanih kišom" i "riječnih poplava".
U gradu Var, vlasti su upozorile da nivo reke Gapo nastavlja da raste i da su moguća izlijevanja iz korita.
Vlasti departmana Ardeš izdale su narandžasto upozorenje zbog obilnih kiša i poplava, dok je u departmanima Averon in Tarn na snazi i upozorenje na snijeg i led.
Upozorenje je izdato i u rebgionu Provansa-Alpi-Azurna obala, gdje postoji mogućnost padavina od 130 do 160 mm.
🟢 Heavy flooding caused by river overflow in Laroque, Hérault, Francepic.twitter.com/n3GO1NuOTa— Mediterranean Voice (@mediterranvoice) December 22, 2025
