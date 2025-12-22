Milica Pavlović nakon kritika kolega: Možda misle da imam mnogo novca

U centru pažnje našla se nakon sukoba sa Jelenom Karleušom, Acom Lukasom i Darom Bubamarom, ali je istakla da ne želi da ulazi u javne konflikte.

Govoreći o negativnim komentarima, Milica je naglasila da svako nosi svoj teret i da ne želi da se bavi tuđim projekcijama.

"Komentara ima, i to već 13 godina. Projekcija je čudo - često ljudi svoja stanja prebacuju na druge. Mogu samo da budem ponosna što imam svoj mir i svoju istinu. Trudim se da budem u skladu sa sobom, a šta neko drugi nosi u sebi, to je njegova stvar. Svako mora da živi sa svojim teretom i ne želim to da komentarišem. Možda misle da imam mnogo novca pa vas plaćam", rekla je pjevačica.

Milica se dotakla i nedavne smrti tekstopisca Ljiljane Jorgovanović, sa kojom je sarađivala, ističući koliko je ona uticala na njen profesionalni i lični razvoj.

"Teško mi je da govorim o Ljiljani u prošlom vremenu, jer je ona i dalje sa mnom - u mojim pjesmama i u svemu što radim. Bila je intelektualac i prava dama, žena sa ogromnim životnim iskustvom. Mnogo sam naučila od nje, a njena djela će nastaviti da žive kroz mene", istakla je Milica, prenosi Informer.

Na pitanje zbog čega se mnogi sa estrade nisu pojavili na Ljiljaninoj sahrani, pjevačica je kratko poručila:

"Došla sam jer sebi nikada ne bih oprostila da nisam. Svako neka postupi kako smatra da treba. Ako pojedinci mogu mirno da spavaju, iako im je pisala pjesme, onda je to njihova stvar."