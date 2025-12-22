Jelena Rozga zabrinula objavom

22.12.2025
10:00
Komentari:0
Uprkos zdravstvenim problemima Jelena Rozga nastupila je na koncertu u Zaboku.
Popularnu pjevačicu, kako je otkrila na svom instagramu, uhvatio je grip.
Nakon nastupa obratila se publici preko Instagrama, zahvalivši im na podršci koju je dobila tokom večeri.
Košarka
Denver zbog Jokića piše na ćirilici
"Ni mene nije zaobišla gripa, ali sinoć sam izdržala jer sam imala vas. Hvala, Zabok", poručila je pjevačica, prenosi Slobodna Dalmacija.
Najnovije
Najčitanije
12
30
12
30
12
28
12
23
12
17
Trenutno na programu