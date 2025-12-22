Jelena Rozga zabrinula objavom

Uprkos zdravstvenim problemima Jelena Rozga nastupila je na koncertu u Zaboku.

Popularnu pjevačicu, kako je otkrila na svom instagramu, uhvatio je grip.

Nakon nastupa obratila se publici preko Instagrama, zahvalivši im na podršci koju je dobila tokom večeri.

"Ni mene nije zaobišla gripa, ali sinoć sam izdržala jer sam imala vas. Hvala, Zabok", poručila je pjevačica, prenosi Slobodna Dalmacija.