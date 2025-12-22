Logo
Jelena Rozga zabrinula objavom

22.12.2025

10:00

Јелена Розга забринула објавом
Uprkos zdravstvenim problemima Jelena Rozga nastupila je na koncertu u Zaboku.

Popularnu pjevačicu, kako je otkrila na svom instagramu, uhvatio je grip.

Nakon nastupa obratila se publici preko Instagrama, zahvalivši im na podršci koju je dobila tokom večeri.

Никола Јокић

Košarka

Denver zbog Jokića piše na ćirilici

"Ni mene nije zaobišla gripa, ali sinoć sam izdržala jer sam imala vas. Hvala, Zabok", poručila je pjevačica, prenosi Slobodna Dalmacija.

Jelena Rozga

Pjevačica

