Dvojica mladića stradala u nesreći: Saobraćaj satima bio obustavljen

Teška saobraćajna nesreća u kojoj su život izgubile dvije mlade osobe dogodila se u noći sa subote na nedjelju oko 1:20 sati u Aleji Vukovar u Kutini, saopštila je sisačko-moslavačka policija, izvijestio je "Indeks".

U sudaru su učestvovala tri vozila, a smrtno su stradala dvojica vozača u dobi od 23 i 27 godina.

Prema policijskim informacijama, nesreća se dogodila kada je 23-godišnji vozač automobila kutinskih registarskih oznaka, zbog neprilagođenog razmaka, udario u vozilo kojim je ispred njega upravljala 49-godišnja žena.

Nakon sudara, njen automobil je odbačen u odvodni kanal, gdje je udario u rastinje, potom se odbio i zaustavio na betonsko-žičanoj ogradi, dodaje pomenuti portal.

Vozilo kojim je upravljao 23-godišnjak nakon sudara prešlo je u suprotnu saobraćajnu traku, gdje je u njega udario automobil kojim je upravljao 27-godišnji vozač. Oba mladića preminula su na mjestu nesreće.

Vozačica (49) te dvoje 17-godišnjih putnika iz njenog vozila zadobili su lakše tjelesne povrede i medicinski su zbrinuti u Opštoj bolnici u Sisku.

Uviđaj na mjestu nesreće vodila je zamjenica županijske državne tužiteljke u Sisku, a zbog trajanja policijskog postupanja i uviđaja, županijski put 3124 bio je zatvoren za saobraćaj od 1:38 do 8 sati ujutro. Saobraćaj se u tom periodu odvijao alternativnim pravcima.

Policija će o ovom tragičnom događaju nadležnom državnom odvjetništvu dostaviti službeni izvještaj.