Prvi snimci sa mjesta eksplozije u kojoj je poginuo ruski general

General-potpukovnik Fanil Sarvarov (56), načelnik Odjeljenja za operativnu obuku oružanih snaga ruskog predsjednika Vladimira Putina, poginuo je nakon što je u ponedjeljak ujutro, 22. decembra, raznijet njegov automobil u Moskvi.

Jedan od Putinovih ključnih generala rano jutros krenuo je na posao u svom vozilu marke Kia Sorenta.

On je oko 6.55 sati sjeo u svoj automobil na parkingu u okrugu Jasenjevo u Moskvi, a nekoliko sekundi nakon što je pokrenuo vozilo došlo je do stravične eksplozije koja je probudila čitav komšiluk.

"Prvo smo mislili da je pao dron, a onda smo vidjeli vozila u plamenu", rekli su svjedoci, prenose ruski mediji.

Od siline eksplozije, Kia je pretrpjela stravičnu štetu, a sam Sarvarov je živ dočekao da ga spasioci izvuku iz vozila. Međutim, na putu do bolnice je podlegao povredama.

Mediji su pisali da je Sarvarov zadobio "višestruke povrede od gelera, zatvorene prijelome, povrede nogu i prijelom kosti lica".

Spasiocima je bilo potrebno dosta vremena da ga izvuku iz uništenog automobila.

Odmah po izvlačenju iz vozila Sarvarova su prebacili u bolnicu, a potom je stigla vijest da je preminuo.

Prema navodima lokalnih medija, u eksploziji je oštećeno još najmanje sedam automobila.