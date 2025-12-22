Logo
Građani Banjaluke i jutros udišu nezdrav vazduh

SRNA

22.12.2025

08:40

1
Грађани Бањалуке и јутрос удишу нездрав ваздух
Foto: ATV

U Banjaluci i Tuzli jutros je vazduh nezdrav, zbog čega se građanima preporučuje da izbjegavaju boravak napolju zbog mogućih posljedica po respiratorne organe.

Mjerenje u 8.00 časova pokazalo je da je indeks kvaliteta vazduha u Banjaluci 158, a u Tuzli 157, objavljeno je na internet stranici "Zrak.ekoakcija".

Oboljeli od plućnih i bolesti srca, trudnice, d‌jeca i stariji moraju izbjegavati bilo kakve aktivnosti tokom boravka napolju, a i ostalo stanovništvo trebalo bi da izbjegava produžena ili veća naprezanja tokom boravka napolju, navedeno je u objavi.

Фанил Сарваров-22122025

Svijet

Ovo je ruski general koji je ubijen u Moskvi

U Doboju indeks kvaliteta vazduha je 132, Prijedoru 127, Zenici 109, a Brodu 106, te je nezdrav za osjetljive grupe stanovništva.

Umjereno zagađen vazduh je u Kalesiji, Lukavcu, Kaknju, Živinicama, Gacku, Maglaju, Livnu, Sarajevu, Vogošći, Visokom i Ilijašu.

Vrijednost indeksa kvaliteta vazduha od nula do 50 je dobra, od 51 do 100 je umjereno zagađen, od 101 do 150 nezdrav za osjetljive grupe stanovništva, od 151 do 200 nezdrav, od 201 do 300 vrlo nezdrav i više od 300 je opasan po zdravlje.

ključevi

Svijet

Za selidbu u ovo mjesto država daje 30.000 evra

zagađenje vazduha

Banjaluka

