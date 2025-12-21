Zašto je Banjaluka među najzagađenijim gradovima?

Nivo zagađenja vazduha širom BiH i dalje je zabrinjavajući. Banjaluka je među najzagađenijim gradovima. Postavlja se pitanje zašto je to tako i kako ovu problematiku riješiti.

Direktor Fonda za zaštitu životne sredine ističe da su najveći zagađivači saobraćaj i industrija. Savjetuje da se manje koriste automobili i navodi da bi energetska efikasnost dovela do ušteda.

“Industrija bi trebalo da vodi računa da ugrađuje filtere da materije koje se ispuštaju u vazduh čvrste čestice prolaze određene filtere i mi bi mogli sufinansirati projekte koji se odnose na te mjere ali industrija bi trebala da plaća određene naknade”, rekao je direktor Fonda za zaštitu životne sredine i energetske efikasnosti Republike Srpske Denis Stevanović.

Građani su izloženi povećanoj koncentraciji štetnih čestica u vazduhu, što dovodi do pogoršanja ranijih hroničnih bolesti, ali i do pojave novih akutnih oboljenja.

Starije osobe i mala djeca štite se tako što ne borave dugo napolju, naročito u ranim jutarnjim i večernjim satima.

„Previše dimnjaka toplana ne peru se ulica prašina šahtovi puni lišća“

Srčani sam bolesnik izašao sam sad na pola sata idem u kuću maska zatvoreni prozori i tako“, „Mislim da bi svi trebali povesti računa o tome pojedinačno a onda i na nivou grada zdravlje nema cijenu“, "Nastojim da ne izlazim i sama ne zagađujem vazduh sa ogrevom i nekim plinovima“,"Problem su automobili koji nemaju filtere“,

„Imam dva dječaka čuvam se da ne izlazim zbog djece da oni isto manje borave“, kazali su zabrinuti građani.

Iz Fonda za zaštitu životne sredine apeluju da je neophodno promjeniti zakonski okvir kako bi se realizovali projekti i kako bi industrija plaćala takse i na taj način ostvarivali projekti koji se tiču individualnih ložišta.

Denis Stevanović, direktor Fonda za zaštitu životne sredine i energetske efikasnosti Republike Srpske.

„Potrebno je zamijeniti zakonski okvir vezan za zaštitu vazduha da bi industrija plaćala i na taj način otklonili problematiku individualnih ložišta“, rekao je direktor Fonda za zaštitu životne sredine i energetske efikasnosti Republike Srpske Denis Stevanović.

Dugoročno izlaganje zagađenom vazduhu okidač je za pogoršanje respiratornih oboljenja. To utiče na pacijente sa kardio vaskularnim oboljenjima smatra struka. Navode da je u posljednje vrijeme povećan broj ljudi koji se obraćaju ljekarima baš zbog zdravstvenih smetnji koje je uzrokovao zagađen vazduh.

„Pacijenti koji imaju astmu i hroničnu bolest pluća se sve češće javljaju u ambulante i porodične medicine i hitnu pomoć zbog pogoršanja u smislu kratkog daha gušenja i nadražajnog kašlja i tim pacijentima bez obzira što mi preporučujemo da nose ali oni i dalje imaju tegobe. Problem je vrlo ozbiljan i sistemski treba da se riješi“, upozorila je pulmolog Snežana Kutlešić Stević.

Predsjednik Gradskog odbora SPS-a Saša Gligorić predlaže da se na nivou grada Banja Luka trebaju pooštriti mjere kako bi se poboljšale kontrole i standardi koji se tiču uvoza loših automobila koji u velikoj mjeri utiču na nivo zagađenosti.

„U Evropi i zemljama Evropske unije se vozila sa određenim normama izbacuju iz upotrebe to se sve uvozi kod nas..ja bi pooštrio tehničke preglede vanredne kontrole ljudi vade filtere sve to doprinosi zagađenju zraka pored toga zimski je period loženje trebali bi razmatrati subvencije za korištenje čistije izvore grijanja kao što su toplotne pumpe“, istakao je predsjednik Gradskog odbora SPS-a Saša Gligorić.

Dok Gradska uprava najavljuje da će sa međunarodnom organizacijom da rade na projektu katastra zagađivača kako bi se dobila jasna evidencija o tome šta i u kojem procentu utiče na zagađenje vazduha građani se i dalje guše u smogu i sami nalaze načine da se zaštite.