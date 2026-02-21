Veliki preokret: Meteorolozi najavili drastičnu promjenu vremena

Sunčanije vrijeme praćeno rastom temperatura može se očekivati u narednim danima, a prema najavama meteorologa, slijedi veliki preokret, jer će temperature ići i do 17 stepeni.

Nedjelja, 22. februar

Kako najavljuju iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u nedjelju tokom noći i jutra očekuje se pretežno oblačno vrijeme sa slabim snijegom na istoku, dok će na jugu i zapadu biti vedrije.

"Ponegdje uz rijeke i po kotlinama jutarnja magla. U nastavku dana sve sunčanije uz porast temperature, sem na istoku gdje će se veći dio dana zadržati oblačno. Uveče postepeno naoblačenje na sjeveru, koje će se tokom noći na ponedjeljak širiti ka svim krajevima. U Hercegovini i dalje vjetrovito, popodne bura u slabljenju", navode oni.

Vjetar će biti slab do umjeren i promjenljiv, tokom dana u skretanju na južne smjerove.

"Na jugu umjerena, na udare jaka bura, koja će tokom popodneva slabiti. Minimalna temperatura vazduha od minus dva na zapadu do tri na sjeveroistoku, na jugu do pet, u višim predjelima od minus pet stepeni", stoji u prognozi.

Maksimalna temperatura vazduha od osam na istoku do 15 na jugu, u višim predjelima od četiri stepena.

Ponedjeljak, 23. februar

U ponedjeljak se očekuje promjenljivo oblačno uz duže sunčane periode i još toplije.

"Minimalna temperatura vazduha od minus jedan do pet, u višim predjelima od minus četiri. Maksimalna temperatura vazduha od 11 do 16, u višim predjelima od sedam", ističu oni.

Utorak, 24. februar

U utorak se nastavlja toplije vrijeme.

"Pretežno oblačno uz sunčane periode, tokom dana na sjeveru i istoku s prolaznom kišom. Minimalna temperatura vazduha od nula do šest, u višim predjelima od minus tri. Maksimalna temperatura vazduha od 10 do 16, u višim predjelima od osam stepeni", ističu meteorolozi.

Srijeda, 25. februar

U srijedu iznadprosječno toplo.

"Nakon oblačnijeg jutra, tokom dana sve sunčanije, na jugu sunčano. Minimalna temperatura vazduha od nula do šest, u višim predjelima od minus tri. Maksimalna temperatura vazduha od 11 do 17, u višim predjelima od osam", navode oni.