Panika na letu: Putnici morali da iskaču iz aviona (VIDEO)

Putnici aviona kompanije Er Kongo bili su primorani da iskaču iz letjelice sa visine od oko tri metra kako bi napustili avion na aerodromu Kindu u na istoku Konga, nakon što na pisti nije bilo nikakve opreme za iskrcavanje.

Incident se dogodio 19. decembra, kada je avion tipa Boing 737-800 bez problema sletio, ali su putnici potom satima ostali zarobljeni u pregrijanoj kabini zbog nedostatka pokretnih stepenica, prenosi BFM TV.

Kako je čekanje potrajalo, dio putnika je otvorio vrata aviona i samoinicijativno počeo da izlazi skakanjem na pistu.

Na snimcima koji su se pojavili na društvenim mrežama vidi se da aerodromsko osoblje i policija nisu reagovali, iako je takav postupak u potpunosti suprotan pravilima civilnog vazduhoplovstva.

Vrata aviona nalaze se na visini od najmanje tri metra, što predstavlja ozbiljan rizik od povreda.

Prema propisima, u slučaju da nema stepenica za iskrcavanje, trebalo bi da se aktiviraju evakuacioni tobogani, ali lokalni mediji navode da to nije učinjeno iz ekonomskih razloga i zbog zadržavanja aviona na zemlji.

Vlasti Konga saopštile su da nije postojala hitnost koja bi opravdala aktiviranje tobogana i da su putnici trebalo da sačekaju dolazak odgovarajuće opreme.

Putnici tvrde da je višesatno čekanje bilo neizdrživo.

"Osjećali smo se kao da smo zaboravljeni", rekao je jedan od putnika.

U incidentu nije bilo povrijeđenih, ali slučaj je ponovo ukazao na ozbiljne infrastrukturne i bezbjednosne propuste na aerodromu u Kinduu.