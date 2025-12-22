Logo
Panika na letu: Putnici morali da iskaču iz aviona (VIDEO)

Izvor:

B92

22.12.2025

11:16

Komentari:

0
Foto: Pixabay

Putnici aviona kompanije Er Kongo bili su primorani da iskaču iz letjelice sa visine od oko tri metra kako bi napustili avion na aerodromu Kindu u na istoku Konga, nakon što na pisti nije bilo nikakve opreme za iskrcavanje.

Incident se dogodio 19. decembra, kada je avion tipa Boing 737-800 bez problema sletio, ali su putnici potom satima ostali zarobljeni u pregrijanoj kabini zbog nedostatka pokretnih stepenica, prenosi BFM TV.

Kako je čekanje potrajalo, dio putnika je otvorio vrata aviona i samoinicijativno počeo da izlazi skakanjem na pistu.

Na snimcima koji su se pojavili na društvenim mrežama vidi se da aerodromsko osoblje i policija nisu reagovali, iako je takav postupak u potpunosti suprotan pravilima civilnog vazduhoplovstva.

Vrata aviona nalaze se na visini od najmanje tri metra, što predstavlja ozbiljan rizik od povreda.

Prema propisima, u slučaju da nema stepenica za iskrcavanje, trebalo bi da se aktiviraju evakuacioni tobogani, ali lokalni mediji navode da to nije učinjeno iz ekonomskih razloga i zbog zadržavanja aviona na zemlji.

Vlasti Konga saopštile su da nije postojala hitnost koja bi opravdala aktiviranje tobogana i da su putnici trebalo da sačekaju dolazak odgovarajuće opreme.

Putnici tvrde da je višesatno čekanje bilo neizdrživo.

"Osjećali smo se kao da smo zaboravljeni", rekao je jedan od putnika.

U incidentu nije bilo povrijeđenih, ali slučaj je ponovo ukazao na ozbiljne infrastrukturne i bezbjednosne propuste na aerodromu u Kinduu.

