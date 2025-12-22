Logo
Putin na samitu ZND: Saradnja se proširuje

Izvor:

Sputnjik

22.12.2025

11:32

Komentari:

0
Путин на самиту ЗНД: Сарадња се проширује
Foto: Tanjug/AP/Pavel Bednyakov

Interakcija između zemalja Zajednice Nezavisnih Država (ZND) se uspešno razvijala ove godine, izjavio je predsednik Vladimir Putin na neformalnom samitu udruženja.

Putin je na sednici predložio sumiranje rezultata zajedničkog rada u okviru Zajednice.

Prema njegovim rečima, države razvijaju nove proizvodne i transportne lance i jačaju tehnološki suverenitet. Saradnja u monetarnoj i finansijskoj sferi se takođe širi - udio nacionalnih valuta u komercijalnim transakcijama prelazi 96 odsto.

Јевто Јевтић

Hronika

Snimljena sačekuša vođe navijača: Oni zapucali, on ih gazi autom

Pored toga, ruski lider je istakao da zemlje članice namjeravaju da sarađuju na jačanju stabilnosti i zajedničke bezbjednosti, prenosi Sputnjik.

Vladimir Putin

