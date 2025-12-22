Logo
Lift propao zajedno sa porodicom, otkriven uzrok

Лифт пропао заједно са породицом, откривен узрок
Foto: Unsplash

Nakon što je porodica u kojoj je i dvoje male dece propala zajedno sa liftom na Vračaru, za stručnjaci su objasnili kako je došlo do ove nesreće.

Na Vračaru je sa sve automobilom i porodicom sa dvoje male dece propao lift, a komšije su istog trenutka kontaktirale vatrogasnu ekipu. Prema posljednjim saznanjima, problem je bio u otkazivanju pneumatske prese.

"Kada je lift neispravan to je veliki problem za stambenu zajednicu, posebno za one na višim spratovima, djecu i invalide. Održavanje lifta je zakonska obaveza kompletne stambene zajednice i svih stanara. Kvarovi su svakodnevni, a u zavisnosti od zgrade, jer se negde javljaju češće. Životni vek jednog lifta je 35 godina, a na starijim zgradama su oni i stariji oko 50 godina. Ovi liftovi su ispravni i funkcionalni, ali podložniji kvarovima", rekao je profesionalni upravnik Ljubiša Banovački.

policija rs 2

Hronika

Naoružan puškom prijetio u banjalučkom kafiću

"To su hidraulični liftovi koji rade pod velikim pritiskom. Što se tiče ulja i motora, do sada se to nije dešavalo. Ovo je prvi slučaj da se to desi u Beogradu. Ne znam tačan uzrok, ali novine pišu da je puklo crijevo koje gura ulje u hidrauliku, a veoma se rijetko dešava da se to desi. Liftovi su bezbjedni 100% ako se koriste po uputstvu, svake godine se provjerava bezbjednost. Samo ljudski faktor utiče na to da se lift pokvari ili da dotraje dio, ili greška čovjeka, samog servisera ili korisnika. Najčešće se kvari onamo gde ljudi imaju dodir, kod vrata, a tamo gde nema ljudi se rijetko kvari", kaže preduzetnik koji se bavi održavanjem liftova Ljubiša Đošić za Kurir.

