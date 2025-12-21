Podmetnut požar: Izgorjelo ambulantno vozilo

Ambulantno vozilo izgorjelo je u požaru koji je rano jutros podmetnut u Centru porodične medicine u selu Ratkovac u opštini Orahovac, a policija traga za jednim osumnjičenim.

Portparol policije za region Đakovice Šeremet Elezaj rekao je da je požar pričinio štetu i na objektu Centra porodične medicine, ali da nema povrijeđenih.

On je naveo da je u konsultaciji sa državnim tužiocem slučaj okvalifikovan kao podmetanje požara, prenosi Kosovo onlajn.

"U vezi sa slučajem, u potrazi smo za jednim osumnjičenim i preduzimaju se neophodne istražne radnje radi potpunog rasvjetljavanja okolnosti događaja", rekao je Elezaj.