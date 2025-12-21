Policija izdala bitno upozorenje svim učesnicima u saobraćaju

Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije oglasilo se putem svog zvaničnog Instagram naloga sa ključnim upozorenjem za sve učesnike u saobraćaju.

Usljed učestale pojave magle, sumaglice i kiše, bezbijednost na putevima direktno zavisi od pravilne upotrebe svjetala, ali moderna tehnologija u vozilima može stvoriti lažni osjećaj sigurnosti koji se nerijetko završava kobno, prenosi Telegraf.

Glavni problem na koji policija ukazuje jeste korišćenje automatskog režima rada svjetala. Iako je ova opcija korisna pri ulasku u tunele ili tokom sumraka, senzori u automobilima često ne prepoznaju maglu kao dovoljan razlog za aktivaciju punog sistema osvjetljenja. U takvim situacijama ostaju upaljena samo prednja dnevna svjetla, dok zadnja poziciona svjetla ostaju ugašena.

To praktično znači da je automobil za vozače koji dolaze otpozadi potpuno nevidljiv, što dramatično povećava rizik od lančanih sudara.

Zakon o bezbijednosti saobraćaja je po ovom pitanju kristalno jasan. Danju, u uslovima smanjene vidljivosti i magle, vozači su u obavezi da koriste kratka svjetla, svjetla za maglu ili obje vrste svjetala istovremeno. Ključna stavka zakona jeste da zadnja poziciona svjetla moraju biti uključena u svakom trenutku tokom ovakvih vremenskih prilika.

Iz MUP-a apeluju na vozače da u uslovima smanjene vidljivosti ne ostavljaju odluku svom automobilu, već da svjetla uključe ručno. Ovim jednostavnim potezom osigurava se da i prednja i zadnja svjetlosna grupa rade ispravno. Takođe, savjetuje se maksimalna upotreba prednjih i zadnjih svjetala za maglu kako bi se povećala sopstvena uočljivost na putu.

Osnovna poruka ove kampanje glasi da svjetla u ovim uslovima bukvalno spasavaju živote. Ukoliko vi ne vidite put jasno, velika je vjerovatnoća da ni drugi učesnici u saobraćaju ne vide vas. Smanjenje rizika počinje od odgovornosti svakog pojedinca za volanom, a ručno paljenje svjetala je prvi i najvažniji korak ka bezbijednijem putovanju kroz maglovite predjele.