Član bande osuđen na 1.335 godina zatvora

Više od 240 članova međunarodne kriminalne grupe Mara Salvatruča (MS-13), osuđeno je na hiljade godina zatvora u Salvadoru, saopštila je kancelarija državnog tužioca centralnoameričke zemlje.

"Muškarac identifikovan kao Marvin Abel Ernandez Palasios, osuđen je na 1.335 godina zatvora, dok je 10 drugih dobilo zatvorske kazne u rasponu od 463 do 958 godina", navodi se u saopštenju i dodao je da su zločini počinjeni između 2014. i 2022. godine.

Napominje se da je 248 članova bande dobilo "primjerene kazne" za 42 ubistva i 42 nestanka, između ostalih zločina, prenosi CBS Nenjs.

U saopštenju nije preciziran datum izricanja kazni niti da li je optuženima suđeno masovno.

Od marta 2022. godine, predsjednik Salvadora Najib Bukele preduzima mjere protiv bandi u okviru vanrednog stanja koje omogućava hapšenja bez naloga.

Više od 90.000 ljudi je pritvoreno, a oko 8.000 je pušteno nakon što je proglašeno nevinim, prema zvaničnim izvorima.

Bukeleova kampanja protiv bandi smanjila je ubistva na istorijski najniži nivo u zemlji, ali grupe za ljudska prava optužuju snage bezbjednosti za zloupotrebe.

Prema salvadorskoj vladi, MS-13 i još jedna banda, Bario 18, odgovorne su za smrt približno 200.000 ljudi tokom tri decenije.

Dvije bande su nekada kontrolisale oko 80 procenata zemlje, a Salvador je imao jednu od najviših stopa ubistava na svijetu.

Ranije ove godine, SAD su označile MS-13 kao terorističku organizaciju, a američki predsjednik Donald Tramp ju je nazvao "vjerovatno najzlobnijom, najgorom bandom na svijetu".

"MS-13 su zla grupa ljudi. Bolesni su i poremećeni", naveo je Tramp.

Porijeklo i širenje bande

Bandu MS-13 formirali su salvadorski imigranti u Los Anđelesu osamdesetih godina prošlog vijeka koji su pobjegli od građanskog rata u svojoj matičnoj zemlji.

Kriminalna grupa se od tada proširila na Gvatemalu i Honduras, pretvarajući region u jedan od najnasilnijih na svijetu.