Istraživanja pokazuju da djeca koja dobijaju previše poklona kasnije imaju 3 problema

Istraživanja pokazuju da se materijalizam povezuje s manjim nivoom sreće, a ti obrasci nastaju već u djetinjstvu, oblikujući način na koji djeca uče zahvalnost, razumijevanje truda i osjećaj zadovoljstva.

Namjera roditelja uvek je dobra, ali ponekad pokloni počnu da imaju suprotne efekte od željenog.

Psihoterapeut sa više od 25 godina iskustva, Šon Grover tvrdi da roditelji koji djeci kupuju previše poklona često kasnije uoče sljedeće problem.

1. Često destruktivno ponašanje

"Deca koja tokom praznika pohlepno grabe poklone često kasnije razviju negativne socijalne i emocionalne obrasce. Jedno istraživanje pokazalo je da takva djeca u odraslom uzrastu češće upadaju u dugove na kreditnim karticama, sklonija su kockanju i kompulsivnoj kupovini. Kratki nalet sreće nestaje brzo, a ostaje stalan osjećaj da im treba još", objašnjava Grover za YourTango.

2. Niže samopoštovanje

Trajno samopoštovanje zasniva se na identitetu, a ne na količini stvari koje dijete posjeduje, prenosi B92.

Psihoterapeut ističe: "Studije potvrđuju da ne postoji povezanost između materijalnih dobara i sreće ili samopouzdanja. Djeca koja imaju manje stvari, ali čvrste odnose sa roditeljima i vršnjacima, postižu više rezultate na testovima samopoštovanja, imaju manje problema u ponašanju i pokazuju veću otpornost."

3. Pad dugotrajnog osjećaja sreće

Istraživači koji su objavljivali u Harvardovom Journal of Happiness otkrili su da ljudi više cijene poklone koje daju drugima nego one koje kupuju za sebe.

"Oni koji daruju postižu i više rezultate na ljestvicama ličnog zadovoljstva. Djeca koja razvijaju velikodušnost stiču jači osjećaj povezanosti i više sreće, dok se kod djece fokusirane samo na primanje poklona češće razvija manjak empatije i egocentričnost", zaključio je Grover.