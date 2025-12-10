Inspekcija u školi u Mrkonjić Gradu, okupili se roditelji učenika

Republička prosvjetna inspekcija stigla je u Osnovnu školu "Ivan Govan Kovačić" u Mrkonjić Gradu kako bi ispitala navode o vršnjačkom nasilju.

Roditelji mališana okupili su se jutros ispred ove vaspitno-obrazovne ustanove, te traže da se sve izvede na čistac.

Roditelji tvrde da su im d‌jeca istraumirana, te im ne dozvoljavaju da idu u školu dok se ovo ne razriješi.

Podsjetimo, prema tvrdnji roditelja, kad je fizičko, d‌ječake su vodili u toalet pa ih tukli, ili ih uvodili u salu za presvlačenje, gd‌je bi dvojica dežurala, a jednog po jednog su uvodili, batinali kaišem, nogama...

Majka jednog od đaka je izjavila da su njenog sinčića stavili uz radijator te su mu jedni držali torbu na glavi, a drugi su ga tukli.

Otac učenika kaže da su d‌jeca od strane drugih đaka tretirana "kao u logoru".

"Njima je utjeralo strah u kosti, ja to vama ne mogu objasniti. Ja sam malog zvao da mi pokaže gd‌je je kuća jednog od tih učenika, on ne smije ući u auto. Sa svojim ocem! Boji se! Toliko se dijete istraumiralo. I to ne samo moj, svi su istraumirani", priča otac u potresnoj ispovijesti za "Nezavisne novine".