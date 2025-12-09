Radosne vijesti iz Dervente: Za četiri mjeseca rođene 54 bebe

Gradonačelnik Dervente Igor Žunić upriličio je danas prijem za roditelje 54 bebe, koje su rođene od septembra do decembra ove godine, a riječ je o 26 djevojčica i 28 dječaka, među kojima su i dva para blizanaca.

Za svako novorođeno dijete iz budžeta grada isplaćeno je po 500 KM, a ove godine do sada je isplaćeno 105.000 KM za 210 rođenih beba.

Gradonačelnik Igor Žunić je istakao da je ovo tradicija koja ima za cilj promociju porodice i izrazio zadovoljstvo većim brojem beba rođenih u Derventi.

"Ovo nije velika pomoć, ali to je jedan simboličan gest Gradske uprave i roditelji to cijene. Mi mlade podržavamo i kroz proces vantjelesne oplodnje, zatim kroz predškolsko obrazovanje i stipendije. U planu nam je da damo veće subvencije za privatne predškolske ustanove", rekao je Žunić.

Hronika Novo divljanje u BiH: Prekoračio brzinu za 109 kilometara na sat

On je podsjetio da grad izdvoja i 30.000 KM za proces vantjelesne oplodnje, te da su uslovi maksimalno pojednostavljeni da bi što veći broj parova imao mogućnost da se ostvare kao roditelji.

"Povećali smo i iznose za tu namjenu, a nastavićemo da podržavamo porodicu i kroz jednokratne pomoći, projekte, više mjesta u javnom vrtiću i podršku privatnim vrtićima. Sredstva su planirana i ima ih dovoljno", poručio je Žunić.

Prijemu je prisustvovala i Bojana Simikić, majka Alekseja, i rekla je tom prilikom da je razumijevanje i podrška grada važna svakom roditelju.

"Aleksej je rođen prije četiri mjeseca i veoma je živahna i vesela beba. U vrijeme kada se poskupljenja samo množe, pomoć koju imamo od Gradske uprave zaista nam mnogo znači", dodala je Simikićeva.

Prema podacima Gradske uprave, u posljednja četiri mjeseca 25 majki rodilo je svoje prvo dijete, 18 drugo, dok su po tri majke rodile treće i četvrto dijete.

Jedna majka je rodila peto dijete, dok su među darovanim bebama bila i dva para blizanaca.