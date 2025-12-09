Logo
Large banner

Radosne vijesti iz Dervente: Za četiri mjeseca rođene 54 bebe

Izvor:

SRNA

09.12.2025

14:16

Komentari:

0
Радосне вијести из Дервенте: За четири мјесеца рођене 54 бебе
Foto: Pexels

Gradonačelnik Dervente Igor Žunić upriličio je danas prijem za roditelje 54 bebe, koje su rođene od septembra do decembra ove godine, a riječ je o 26 djevojčica i 28 dječaka, među kojima su i dva para blizanaca.

Za svako novorođeno dijete iz budžeta grada isplaćeno je po 500 KM, a ove godine do sada je isplaćeno 105.000 KM za 210 rođenih beba.

Gradonačelnik Igor Žunić je istakao da je ovo tradicija koja ima za cilj promociju porodice i izrazio zadovoljstvo većim brojem beba rođenih u Derventi.

"Ovo nije velika pomoć, ali to je jedan simboličan gest Gradske uprave i roditelji to cijene. Mi mlade podržavamo i kroz proces vantjelesne oplodnje, zatim kroz predškolsko obrazovanje i stipendije. U planu nam je da damo veće subvencije za privatne predškolske ustanove", rekao je Žunić.

brza voznja

Hronika

Novo divljanje u BiH: Prekoračio brzinu za 109 kilometara na sat

On je podsjetio da grad izdvoja i 30.000 KM za proces vantjelesne oplodnje, te da su uslovi maksimalno pojednostavljeni da bi što veći broj parova imao mogućnost da se ostvare kao roditelji.

"Povećali smo i iznose za tu namjenu, a nastavićemo da podržavamo porodicu i kroz jednokratne pomoći, projekte, više mjesta u javnom vrtiću i podršku privatnim vrtićima. Sredstva su planirana i ima ih dovoljno", poručio je Žunić.

Prijemu je prisustvovala i Bojana Simikić, majka Alekseja, i rekla je tom prilikom da je razumijevanje i podrška grada važna svakom roditelju.

"Aleksej je rođen prije četiri mjeseca i veoma je živahna i vesela beba. U vrijeme kada se poskupljenja samo množe, pomoć koju imamo od Gradske uprave zaista nam mnogo znači", dodala je Simikićeva.

Prema podacima Gradske uprave, u posljednja četiri mjeseca 25 majki rodilo je svoje prvo dijete, 18 drugo, dok su po tri majke rodile treće i četvrto dijete.

Jedna majka je rodila peto dijete, dok su među darovanim bebama bila i dva para blizanaca.

Podijeli:

Tagovi:

bebe

Derventa

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Ново дивљање у БиХ: Прекорачио брзину за 109 километара на сат

Hronika

Novo divljanje u BiH: Prekoračio brzinu za 109 kilometara na sat

2 h

0
Позната гумица већ два мјесеца у болници: ''Не знам да ли ће бити добро..''

Scena

Poznata gumica već dva mjeseca u bolnici: ''Ne znam da li će biti dobro..''

2 h

0
Породица сломљена након смрти кћерке: Учествовала у језивом онлајн изазову

Svijet

Porodica slomljena nakon smrti kćerke: Učestvovala u jezivom onlajn izazovu

2 h

0
Оптужен да је ловачко друштво оштетио за 70.000 КМ

Hronika

Optužen da je lovačko društvo oštetio za 70.000 KM

2 h

0

Više iz rubrike

Арсеновић: Топланом оперативно управља Петровић - грађани таоци неодговорности

Gradovi i opštine

Arsenović: Toplanom operativno upravlja Petrović - građani taoci neodgovornosti

3 h

0
Протест студената у Сарајеву, траже боље услове за смјештај и учење

Gradovi i opštine

Protest studenata u Sarajevu, traže bolje uslove za smještaj i učenje

3 h

0
Радијатор гријање

Gradovi i opštine

Bijeljina i dalje bez grijanja: Zbog hladnih učionica skraćeni časovi

3 h

3
Инспекторат најавио ванредну контролу школе у Мркоњићу

Gradovi i opštine

Inspektorat najavio vanrednu kontrolu škole u Mrkonjiću

4 h

1
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

22

Italijanska kuhinja proglašena najboljom na svijetu od strane TasteAtlas-a, sada čeka priznanje UNESCO-a

16

22

Kalas: EU neće podsticati Ukrajinu da pravi ustupke u rješavanju sukoba

16

13

Nebojša Drinić nije više šef kluba PDP-a

16

11

Princ Vilijam ipak neće mlađem bratu oduzeti titulu: Razlog će vas definitivno iznenaditi

16

09

Novinarka otkriva: "Obradovićeva ćerka mi je rekla..."

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner