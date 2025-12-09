Logo
Bijeljina i dalje bez grijanja: Zbog hladnih učionica skraćeni časovi

09.12.2025

12:25

Радијатор гријање
Foto: Pexels

U Bijeljini nema gradskog grijanja i ne zna se kada će ga biti, zbog čega su u centralnoj Osnovnoj školi "Sveti Sava", koju pohađa 1.350 đaka, bili primorani da časove skrate na 30 minuta.

Direktor OŠ "Sveti Sava" Vladimir Vulović rekao je Srni da se ponavljaju problemi iz prošle godine i da grijanje i kada ga ima nije zadovoljavajuće.

Prema njegovim riječima, iz Gradske toplane su obavijestili školu da saniraju kvar na sistemu i očekuju da će problem biti riješen do kraja nedjelje.

Direktor Toplane Goran Vučković kaže da popravke traju na uglu ulica Cara Uroša i 1. maja, da je riječ o velikom kvaru na toplovodu i da bi trebalo da ovaj problem bude riješen do kraja nedjelje.

"Imamo i problem sa rudnicima od kojih nabavljamo ugalj za rad Toplane, troši se dnevno između 20 i 30 tona, ali imamo nešto na zalihama", rekao je Vučković Srni.

Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik: U Savjetu ministara zastupa se jasan stav Srpske; Dogovor osnova svega

On je naveo da Toplana u Bijeljini ima 900 korisnika među kojima su škola "Sveti Sava", vrtić "Dragan i Zoran", zgrade Policijske uprave, Biblioteke i Gradske uprave.

Na pitanje da li će građani platiti grijanje koje nisu imali u novembru i decembru Vučković je rekao da će odluku o tome donijeti uprava Toplane, iako je gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović ranije objavio da za decembar usluga neće biti naplaćena, dok će za novembar računi biti umanjeni.

Iz Gradske uprave sedmicama samo obavještavaju građane da grijanja nemaju ili da ga neće imati, pravdajući to kvarovima na postrojenjima ili lošim kvalitetom uglja.

grijanje

Bijeljina

