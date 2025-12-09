Uhapšena banda iz Srbije, krali vozila u Njemačkoj i Švajcarskoj

U Srbiji je uhapšena četvoročlana organizovana kriminalna grupa, koja je u ovoj zemlji prodavala automobile ukradene u Njemačkoj i Švajcarskoj, uz falsifikovana dokumenta.

Uhapšena su lica čiji su inicijali D.M, M.K, I.M. i S.B, saopšteno je iz Javnog tužilaštva za organizovani kriminal Srbije.

Ova grupa je osumnjičena da je upotrebom falsifikovanih dokumenata i na druge nezakonite načine pribavila 13 vozila na teritoriji Njemačke i jedno u Švajcarskoj, ukupne vrijednosti oko 670.000 evra.

Zatim ih je dopremila u Srbiju gdje ih je prodavala ili pokušala da proda.

Kriminalna grupa bavila se prevarom od juna prošle godine, pa sve do danas.

Sva lica će uz krivičnu prijavu biti sprovedena u Javno tužilaštvo za organizovani kriminal, gdje će biti saslušana