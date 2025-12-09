Logo
Uhapšena banda iz Srbije, krali vozila u Njemačkoj i Švajcarskoj

SRNA

09.12.2025

12:07

0
Ухапшена банда из Србије, крали возила у Њемачкој и Швајцарској

U Srbiji je uhapšena četvoročlana organizovana kriminalna grupa, koja je u ovoj zemlji prodavala automobile ukradene u Njemačkoj i Švajcarskoj, uz falsifikovana dokumenta.

Uhapšena su lica čiji su inicijali D.M, M.K, I.M. i S.B, saopšteno je iz Javnog tužilaštva za organizovani kriminal Srbije.

Ova grupa je osumnjičena da je upotrebom falsifikovanih dokumenata i na druge nezakonite načine pribavila 13 vozila na teritoriji Njemačke i jedno u Švajcarskoj, ukupne vrijednosti oko 670.000 evra.

Zatim ih je dopremila u Srbiju gdje ih je prodavala ili pokušala da proda.

Pingvini

Svijet

Desetine hiljada afričkih pingvina uginulo od gladi

Kriminalna grupa bavila se prevarom od juna prošle godine, pa sve do danas.

Sva lica će uz krivičnu prijavu biti sprovedena u Javno tužilaštvo za organizovani kriminal, gdje će biti saslušana

krađa auta

