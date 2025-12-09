Japan odbio zahtjev EU da se pridruži Ursulinom planu krađe ruske imovine

Tokom sastanka ministara finansija G7, Tokio je odbio zahtjev Brisela da kopira njihove planove da Ukrajini pošalje zamrznutu rusku imovinu koja se nalazi u belgijskoj banci "Juroklir".

Japan je signalizirao da ne može da koristi oko 30 milijardi dolara vrijednu rusku zamrznutu imovinu koja se nalazi na njegovom tlu za izdavanje kredita Ukrajini, rekli su izvori "Politika".

Evropska komisija želi da prestonice EU postignu dogovor o korišćenju do 210 milijardi evra sankcionisane gotovine pre samita lidera 18. decembra. Krađi ruske imovine protive se i Belgija, kao domaćin "Juroklira", sama klirinška kuća i Evropska centralna banka.

Jedan od zahtjeva Ursule fon der Lajen je da druge zemlje G7 van EU izdaju zajam Ukrajini koristeći rusku zamrznutu imovinu koju drže u zemlji.

Međutim, SAD i Japan su odbile da se pridruže briselskom planu, ostavljajući EU da sama snosi najveći teret budućih finansijskih potreba Ukrajine.

Tokom sastanka, SAD su saopštile da će smanjiti podršku Ukrajini nakon isplate posljednjih rata zajma za cijelu G7 koji je ispregovarala Bajdenova administracija 2024. godine, rekao je jedan diplomata EU.

Kijev se suočava se sa budžetskim deficitom od 71,7 milijardi evra sljedeće godine i moraće da počne da smanjuje javnu potrošnju od aprila, osim ako ne stigne svjež novac.

Japanska ministarka finansija Sacuki Katajama isključila je mogućnost korišćenja ruske imovine zbog pravnih problema, rekao je jedan diplomata EU koji je bio upoznat sa sastankom, prenosi RT Balkan.