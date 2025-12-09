Logo
Large banner

Tramp: Kazna EU za Iks je gnusna

Izvor:

RT Balkan

09.12.2025

11:33

Komentari:

0
Доналд Трамп Предсједник САД
Foto: Tanjug/AP

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da je kazna od 120 miliona evra, koju su tehnološki regulatori Evropske unije izrekli kompaniji Iks američkog milijardera Ilona Maska "gnusna", kao i da ne razumije kako evropski regulatori mogu da opravdaju taj potez.

"Evropa ide u lošem pravcu", rekao je Tramp u ponedjeljak novinarima na događaju u Bijeloj kući, prenosi Rojters.

Tramp je rekao da očekuje da će uskoro dobiti kompletan izvještaj o kazni EU za Maskovu društvenu platformu Iks.

"Ne vidim kako to mogu da urade. Evropa mora biti veoma oprezna", rekao je Tramp.

Dodao je da ga Mask nije pozvao da zatraži pomoć po tom pitanju.

Ilon Mask je u nedjelju pozvao na ukidanje Evropske unije, nakon što je EU kaznila njegovu društvenu platformu Iks sa 120 miliona evra zbog kršenja zakona o transparentnosti.

Glavna tužba protiv platforme Iks koja je pokrenuta prema Zakonu o digitalnim uslugama (DSA), novom zakonu EU o moderaciji sadržaja.

Дмитриј Песков

Svijet

Peskov: Izjave Merca da Putin planira napad na Evropu - potpuna glupost

Nakon dvogodišnje istrage, Evropska komisija (EK) je presudila protiv mreže Iks zbog tri kršenja zakona.

Utvrđeno je da je verifikacija sa plavom kvačicom bila obmanjujuća jer su korisnici mogli jednostavno da plate tu opciju.

Takođe, utvrđeno je da je postojala netransparentnost u vezi sa oglašivačima na sajtu, što je prekršilo zaštitu od prevara i ilegalnih promocija, kao i da su istraživači bili uskraćeni za pristup podacima koji bi trebalo da budu javni.

Prvo kršenje donijelo je kaznu od 45 miliona evra, drugo 35 miliona, a treće 40 miliona evra, piše RT Balkan.

Podijeli:

Tagovi:

Donald Tramp

Ilon Mask

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Песков: Изјаве Мерца да Путин планира напад на Европу - потпуна глупост

Svijet

Peskov: Izjave Merca da Putin planira napad na Evropu - potpuna glupost

2 h

0
Мушкарац (29) оптужен због полног злостављања рођаке

Hronika

Muškarac (29) optužen zbog polnog zlostavljanja rođake

2 h

0
Вакцинисани против ковида имају 50 одсто мањи ризик од смрти

Zdravlje

Vakcinisani protiv kovida imaju 50 odsto manji rizik od smrti

2 h

1
Минић на састанку са представницима организација и удружења проистеклих из рата

Republika Srpska

Minić na sastanku sa predstavnicima organizacija i udruženja proisteklih iz rata

2 h

0

Više iz rubrike

Песков: Изјаве Мерца да Путин планира напад на Европу - потпуна глупост

Svijet

Peskov: Izjave Merca da Putin planira napad na Evropu - potpuna glupost

2 h

0
Војни авион

Svijet

Avion se srušio kod jezera, dijelovi rasuti po vodi

2 h

0
Расте број повријеђених у снажном земљотресу

Svijet

Raste broj povrijeđenih u snažnom zemljotresu

2 h

0
Сијарто: Русија и Мађарска се морају супротставити притисцима споља

Svijet

Sijarto: Rusija i Mađarska se moraju suprotstaviti pritiscima spolja

4 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

47

Vlasnik lokala pretukao gosta

13

47

Minić: Za Srpsku izbori završeni, CiK stvara stanje nesigurnosti

13

44

Slučaj nasilja u mrkonjićkoj školi: Oglasila se direktorica

13

38

Sutra sunčano, po kotlinama i uz rijeke maglovito i hladnije

13

37

Putin odlikovao učesnike SVO: Ruski narod ujedinjuje ponos na svoju Otadžbinu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner