Tramp: Kazna EU za Iks je gnusna

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da je kazna od 120 miliona evra, koju su tehnološki regulatori Evropske unije izrekli kompaniji Iks američkog milijardera Ilona Maska "gnusna", kao i da ne razumije kako evropski regulatori mogu da opravdaju taj potez.

"Evropa ide u lošem pravcu", rekao je Tramp u ponedjeljak novinarima na događaju u Bijeloj kući, prenosi Rojters.

Tramp je rekao da očekuje da će uskoro dobiti kompletan izvještaj o kazni EU za Maskovu društvenu platformu Iks.

"Ne vidim kako to mogu da urade. Evropa mora biti veoma oprezna", rekao je Tramp.

Dodao je da ga Mask nije pozvao da zatraži pomoć po tom pitanju.

Ilon Mask je u nedjelju pozvao na ukidanje Evropske unije, nakon što je EU kaznila njegovu društvenu platformu Iks sa 120 miliona evra zbog kršenja zakona o transparentnosti.

Glavna tužba protiv platforme Iks koja je pokrenuta prema Zakonu o digitalnim uslugama (DSA), novom zakonu EU o moderaciji sadržaja.

Nakon dvogodišnje istrage, Evropska komisija (EK) je presudila protiv mreže Iks zbog tri kršenja zakona.

Utvrđeno je da je verifikacija sa plavom kvačicom bila obmanjujuća jer su korisnici mogli jednostavno da plate tu opciju.

Takođe, utvrđeno je da je postojala netransparentnost u vezi sa oglašivačima na sajtu, što je prekršilo zaštitu od prevara i ilegalnih promocija, kao i da su istraživači bili uskraćeni za pristup podacima koji bi trebalo da budu javni.

Prvo kršenje donijelo je kaznu od 45 miliona evra, drugo 35 miliona, a treće 40 miliona evra, piše RT Balkan.