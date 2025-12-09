Logo
Large banner

Raste broj povrijeđenih u snažnom zemljotresu

Izvor:

SRNA

09.12.2025

11:09

Komentari:

0
Расте број повријеђених у снажном земљотресу
Foto: Printskrin/Jutjub

Broj povrijeđenih nakon snažnog zemljotresa na sjeveru Japana porastao je na 39, saopštili su regionalni nadležni organi.

Prema zvaničnim podacima, 36 ljudi povrijeđeno je u prefekturi Aomori, koja je najbliža epicentru zemljotresa, a troje je povrijeđeno u prefekturi Ivate.

Полиција ФБиХ

Hronika

Teška nesreća u BiH, povrijeđene četiri osobe

Za sada nema podataka o tome da je bilo ko poginuo ili da se vodi kao nestao, prenio je TASS.

Zvaničnici su sinoć saopštili da je najmanje 23 ljudi povrijeđeno na sjevernoj obali Japana u zemljotresu magnitude 7,5 stepeni po Rihterovoj skali.

Meteorološka agencija Japana izdala je sinoć upozorenje na cunami visine do tri metra, a kasnije su zabilježeni talasi do 70 centimetara. Upozorenje je u međuvremenu ukinuto.

Гранични прелаз, Градишка

Gradovi i opštine

"BiH će svečano otvoriti granični prelaz Gradiška, pa zatvoriti"

Prema podacima Agencije, za 14 sati nakon prvog zemljotresa registrovano je ukupno 14 dodatnih potresa, magnitude od 3,6 do 6,4 stepena, na dubini između 10 i 50 kilometara.

Podijeli:

Tagovi:

Japan

Zemljotres

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Словенија изручила Хрватској осумњиченог за убиство у Међимурју

Region

Slovenija izručila Hrvatskoj osumnjičenog za ubistvo u Međimurju

3 h

0
Ево зашто зими не треба отварати прозоре између 8 и 10 часова

Savjeti

Evo zašto zimi ne treba otvarati prozore između 8 i 10 časova

3 h

0
Илустрација

Hronika

Laktašanin uhapšen zbog napada na ženu i ozbiljnih prijetnji

3 h

0
МУП Републике Српске, полиција, грб

Društvo

MUP Srpske poslao obavještenje građanima Banjaluke i Laktaša

3 h

0

Više iz rubrike

Сијарто: Русија и Мађарска се морају супротставити притисцима споља

Svijet

Sijarto: Rusija i Mađarska se moraju suprotstaviti pritiscima spolja

4 h

0
Ruska zastava

Svijet

Spoljno obavještajna služba Rusije: Kijev i EU spremili plan za još jednu krađu

4 h

0
Орбан: Нови апсурдан и неправедан напад Брисела на Будимпешту

Svijet

Orban: Novi apsurdan i nepravedan napad Brisela na Budimpeštu

4 h

0
Петер Сијарто

Svijet

Sijarto stigao u Moskvu na sastanak rusko-mađarske međuvladine komisije

4 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

47

Vlasnik lokala pretukao gosta

13

47

Minić: Za Srpsku izbori završeni, CiK stvara stanje nesigurnosti

13

44

Slučaj nasilja u mrkonjićkoj školi: Oglasila se direktorica

13

38

Sutra sunčano, po kotlinama i uz rijeke maglovito i hladnije

13

37

Putin odlikovao učesnike SVO: Ruski narod ujedinjuje ponos na svoju Otadžbinu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner