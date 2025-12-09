Raste broj povrijeđenih u snažnom zemljotresu

Broj povrijeđenih nakon snažnog zemljotresa na sjeveru Japana porastao je na 39, saopštili su regionalni nadležni organi.

Prema zvaničnim podacima, 36 ljudi povrijeđeno je u prefekturi Aomori, koja je najbliža epicentru zemljotresa, a troje je povrijeđeno u prefekturi Ivate.

Za sada nema podataka o tome da je bilo ko poginuo ili da se vodi kao nestao, prenio je TASS.

Zvaničnici su sinoć saopštili da je najmanje 23 ljudi povrijeđeno na sjevernoj obali Japana u zemljotresu magnitude 7,5 stepeni po Rihterovoj skali.

Meteorološka agencija Japana izdala je sinoć upozorenje na cunami visine do tri metra, a kasnije su zabilježeni talasi do 70 centimetara. Upozorenje je u međuvremenu ukinuto.

Prema podacima Agencije, za 14 sati nakon prvog zemljotresa registrovano je ukupno 14 dodatnih potresa, magnitude od 3,6 do 6,4 stepena, na dubini između 10 i 50 kilometara.