MUP Srpske poslao obavještenje građanima Banjaluke i Laktaša

Autor:

Stevan Lulić

09.12.2025

10:34

Komentari:

0
МУП Републике Српске, полиција, грб
Foto: ATV

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske (MUP) poslao je obavještenje građanima Banjaluke i Laktaša o svojim aktivnostima koje će trajati do sutra ujutru do 6 sati.

"MUP obavještava građane da će danas, 09. decembra od 11,30 časova do srijede, 10. decembra do 06,00 časova realizovati taktičke vježbe na području Banjaluke i Laktaša", saopšteno je iz Ministarstva.

Данијел Малешевић

Hronika

Džo iz Banjaluke optužen za čak 11 provala: Jednom bježao od čistačice

Objašnjava se da Centar za obuku MUP-a organizuje dvije vježbe za policijske službenike na području naselja Jablan, Kuljani i Barlovci.

MUP posebno naglašava da ne postoji nikakva opasnost za slučajne prolaznike ili one koje žive u blizini pomenute lokacije i da nema razloga za uznemirenost.

Tagovi:

MUP Republike Srpske

Policija

Banjaluka

Laktaši

vježba

