MUP Srpske poslao obavještenje građanima Banjaluke i Laktaša

Autor:Stevan Lulić
09.12.2025
10:34
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske (MUP) poslao je obavještenje građanima Banjaluke i Laktaša o svojim aktivnostima koje će trajati do sutra ujutru do 6 sati.
"MUP obavještava građane da će danas, 09. decembra od 11,30 časova do srijede, 10. decembra do 06,00 časova realizovati taktičke vježbe na području Banjaluke i Laktaša", saopšteno je iz Ministarstva.
Objašnjava se da Centar za obuku MUP-a organizuje dvije vježbe za policijske službenike na području naselja Jablan, Kuljani i Barlovci.
MUP posebno naglašava da ne postoji nikakva opasnost za slučajne prolaznike ili one koje žive u blizini pomenute lokacije i da nema razloga za uznemirenost.
