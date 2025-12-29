Logo
"Za 5 minuta ako ne odeš, bićeš ubijen": Bespravno zauzimanje zemlje širom FBiH

Teodora Begović

29.12.2025

19:10

"За 5 минута ако не одеш, бићеш убијен": Бесправно заузимање земље широм ФБиХ
Foto: ATV

Rat 1992. mnogima je oduzeo dom, ali i mogućnost da mu se ikada vrate. Više od tri decenije nakon, protjerani Srbi iz Federacije i dalje nemaju nikakva prava nad svojom imovinom, dok na njihovoj očevini muslimani bespravno žive.

Slobodan Rajak koji je od 1955. godine živio u Zenici, puškom je otjeran sa kućnog praga i do danas nije uspio dočekati pravdu.

"Čovjek mi je prišao i rekao mi je: „Idi! Za 5 minuta ako ne odeš bićeš ubijen". Poslije toga nisam išao više nikad gore. Tražio sam kad se rat završio, kad je bio Crveni krst u Brčkom, ali smo dobili odgovor da nećemo dobiti nikad ništa. Kasnije sam ja opet tražio preko ovih naših advokata i opet nisam uspio ništa", priča Slobodan.

Izostala reakcija nadležnih, spori ili nikakvi sudski procesi, samo još više produbljuju nepravdu nad Srbima, poručuju iz Odbora za zaštitu prava Srba u FBIH. Zahtijevaju da se zemlja vrati vlasnicima kojima zakonski pripada.

"Tražimo deposjedovanje. Znači, mi smo već pripremili dva akta za dva čovjeka. Jedan je Konjica, drugi je iz okoline Bihaća. Tražimo od MUP-ova da zabrane pristup licima koja nemaju nikakav ugovor sa tim Srbima, jer Srbin koji je vlasnik nikad nije dao saglasnost da taj Musliman koristi tu zemlju. Neki ljudi već duže vrijeme pokušavaju da uđu u tu zemlju, a Muslimani im ne daju. Ne postoji pravni osnov po kom taj musliman koristi zemlju, oni vrše pribavljanje koristi na srpskoj zemlji bez pravnog osnova", kaže Đorđe Radanović, predsjednik Odbora za zaštitu prava Srba u FBiH.

Više od 30 godina nakon završetka rata, Srbi protjerani iz Federacije su izbrisani sa mjesta gdje su rođeni dok je zemlja u tuđim rukama. Nepravda i bespravna upotreba koja se toleriše samo pokazuje da protjerivanja Srba nije završilo 1992. godine, nego traje i danas.

