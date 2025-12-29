Vlada FBiH utvrdila Prijedlog budžeta za 2026. godinu

Vlada Federacije BiH /FBiH/danas je u Sarajevu utvrdila Prijedlog budžeta FBiH za 2026. godinu od 8.898.279.146 KM, koji će biti upućen u parlamentarnu proceduru za donošenje po hitnom postupku.

U saopštenju Vlade FBiH navodi se da je budžet za narednu godinu veći za 690 miliona KM od ovogodišnjeg.

Obrazloženo je da je osnovni cilj budžeta FBiH za 2026. godinu održivo upravljanje javnim finansijama, uz odgovornu kontrolu rashoda i obezbjeđenje stabilnih izvora finansiranja.

Budžet je usmjeren na ispunjavanje obaveza prema građanima i institucijama, s posebnim fokusom na socijalnu zaštitu, zdravstveni i penzijski sistem, stabilno poslovno okruženje, te očuvanje funkcionalnosti javnih službi.

Najznačajniji pojedinačni iznos odnosi se na podsticaje za poljoprivredu, za koje su povećana izdvajanja za 7.000.000 KM i iznose 190.000.000 KM, čime se osigurava kontinuitet podrške primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, ruralnom razvoju i prehrambenoj sigurnosti.

Značajniji dio sredstava odnosi se na tekuće transfere kantonima, za koje je u budžetu planiran iznos od 200.000.000 KM, a koji imaju za svrhu jačanje fiskalne stabilnosti kantonalnih budžeta, osiguranje ravnomjernog regionalnog razvoja, te podršku finansiranju njihovih nadležnosti.

Kapitalni transferi gradovima i opštinama planirani su sa 48.000.000 KM, omogućavajući lokalnim zajednicama realizaciju prioritetnih infrastrukturnih projekata.

Za putnu infrastrukturu predviđeno je 99.000.000 KM, što omogućava nastavak modernizacije i proširenja puteva, povećavajući sigurnost i bolju povezanost gradova i opština.

Transfer za izgradnju auto-puteva, brzih puteva, magistralnih i drugih puteva u iznosu od 150.000.000 KM predstavlja strateški iskorak u razvoju transportne mreže FBiH, osiguravajući brži i bezbjedniji promet.

Vlada FBiH je danas utvrdila i prijedlog zakona o izvršavanju budžeta FBiH za 2026. godinu, kao i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o budžetima FBiH, koji će biti u hitnoj proceduri upućeni u dalju parlamentarnu proceduru.