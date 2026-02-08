Logo
"Ljudi me kritikuju zato što plačem": Jodžir otvorio dušu poslije eliminacije iz "Exatlona"

Informer

08.02.2026

11:25

"Људи ме критикују зато што плачем": Јоџир отворио душу послије елиминације из "Exatlona"

Jovan Radulović Jodžir je rekao da ga ljudi kritikuju zato što plače i otkrio da je veliki emotivac.

Tokom rijalitija Exatlon Srbija gledaoci su mogli da upoznaju Jovana Radulovića Jodžira kao niko drugi.

Radi se o vrlo dobroćudnom i emocionalnom tipu, koga nijednom nije bilo stid da pusti i neku suzu. Ovo je pogotovo do izražaja došlo prilikom oproštaja poslije eliminacije kada se rasplakao kao nikada prije, a sa njime i ostali učesnici.

Zanimljivo, postoje ljudi koji su mu zamjerili što bio emotivac

– Pazi, ja sam neko ko ne krije emocije kakve god one bile. Znači, ako mi se plače, ja ću da plačem. Dosta puta budem kritikuvan od strane nekih nebitnih ljudi u mom životu kada me vide da plačem. Čovjek od krvi i mesa, emocionalan sam. Vežem se za ljude, ne tako lako, ali kada se vežem i kada mi neko postane drago i treba da se odvojim od njega… Ne možete da razumijete kolika je to vezanost. Bio sam sa njima 40 i nešto dana. Mi ustanemo ujutru, izljubimo se, zagrlimo se… I tako sa svima. Takav odnos imamo stalno – iskren je bio Jodžir.

Na pitanje da prokomentariše svađe koje su se dešavale, Crnogorac je odgovorio:

– Između nas nije bilo svađa. Ja sam tražio isključivo da imamo neke korektne odnose.

Ovo nije rijaliti zatrovane vrste, što nikad ne bih pristao da budem u takvom okruženju. Kada god bi se svađali, bilo ko, kažem:

„Ljudi molim vas nemojte da se svađate. Došli smo ovdje da igramo i da sve bude fer i korektno“. Bile su ti situacije sa Boškom, te teorije zavjere prema Aleksi i Elici i to smo sve izgladili i opet spustili loptu. Malo je pobrkalo odnose na dva dana, ali opet smo bili tim na moju inicijativu. I uspio sam u tome. Ne postoji neko sa kim sam se posvađao.

Jovan Radulović Jodžir

