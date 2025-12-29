Vulić: Srbi obespravljeni u FBiH - Cerićeva priča o integritetu je prazna priča

Izvor:
SRNA
29.12.2025
12:17
Šef Kluba poslanika SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamnetarne skupštine BiH Sanja Vulić istakla je da poziv bivšeg poglavara Islamske zajednice u BiH Mustafe Cerića Bošnjacima da kupovinom stanova u Republici Srpskoj brane teritorijalni integritet BiH zvuči licemjerno u zemlji u kojoj Srbi u Federaciji BiH praktično ne postoje kao narod.
Vulićeva je rekla Srni da, sve dok Srbi u Federaciji BiH nemaju ista prava kakva Bošnjaci imaju u Republici Srpskoj, svaka priča o građanskoj ili pravednoj BiH ostaje prazna parola.
- Tamo gdje su Srbi konstitutivni samo na papiru, bez stvarne zastupljenosti, bez institucionalne ravnopravnosti nema govora o jednakim pravima - navela je Vulićeva.
Ona je istakla da dok Bošnjaci u Republici Srpskoj imaju pravo da se politički organizuju, učestvuju u vlasti i kupuju nekretnine bez ikakvih prepreka, Srbi u FBiH su svedeni na statističku grešku.
- Njihova konstitutivnost je formalna, ali ne i stvarna - naglasila je Vulićeva i dodala da, ako se govori o teritorijalnom integritetu i suverenitetu BiH, onda on ne može biti zasnovan na jednostranim narativima i prećutkivanju očigledne neravnopravnosti.
Vulićeva je poručila da se BiH ne brani etničkim nadmetanjem, nego stvarnom jednakosti svih naroda na cijeloj njenoj teritoriji.
- BiH je za rubriku vjerovali ili ne? Zemlja u kojoj pravosuđe primjenjuje zakon koji nikada nije usvojeni u Parlamentu, u kojoj se bivši poglavar Islamske zajednice bavi propagandom i politikom jeste zemlja propasti, ne budućnosti - rekla je Vulićeva.
