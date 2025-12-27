Logo
Vranješ: Tragikomično da Lagumdžija, koji je izbačen iz vlastite stranke, dijeli savjete

SRNA

27.12.2025

15:10

0
Врањеш: Трагикомично да Лагумџија, који је избачен из властите странке, дијели савјете
Foto: ATV

Ambasador BiH u Srbiji Aleksandar Vranješ izjavio je Srni da zvuči pomalo tragikomično da Zlatko Lagumdžija, čovjek kojeg su istjerali iz vlastite partije, dijeli savjete ko bi trebalo da budu budući kandidati na izborima, koga treba i gdje postaviti, a koga ukloniti sa političke scene.

Nakon izjave Lagumdžije da je "potrebno da se s političke scene u BiH sklone Milorad Dodik, Dragan Čović i Bakir Izetbegović kako bi BiH krenula naprijed", Vranješ je ukazao da o tome koliko je Lagumdžija politički relevantan govori činjenica da je prvo smijenjen, a potom izbačen iz stranke koju je godinama vodio.

- Čak je izrazio i očekivanja od opozicije u Republici Srpskoj, pa ko zna, možda se tamo među njima bude bolje snašao nego u SDP-u. Šalu na stranu, ko će biti politički lideri tri konstitutivna naroda u BiH odlučivaće se na izborima sljedeće godine - naglasio je Vranješ.

On je istakao da Lagumdžija može davati savjete samo bošnjačkom narodu kako da glasaju, ali da je ubijeđen da ni to neće pomoći Denisu Bećiroviću, na koga Lagumdžija ukazuje kao kandidata, da ostane na mjestu člana Predsjedništva naredne godine.

- Samim tim i Lagumdžija već u oktobru naredne godine može polako da pakuje stvari i završava diplomatsku karijeru, jednako neslavnu kao što mu je bila i karijera u SDP-u - rekao je Vranješ

Ambasador BiH u UN Zlatko Lagumdžija rekao je federalnim medijima i da se sada stvara prostor da se okupe demokratske i progresivne strane u BiH, te da smatra da će se ključna bitka voditi oko toga ko će biti novi članovi Predsjedništva BiH, a on smatra da bi kandidat trebalo da bude Denis Bećirović.

Aleksandar Vranješ

Zlatko Lagumdžija

Komentari (0)
