Berjan: Bećirović nije i ne može biti šef države, jer takva formulacija ne postoji u Ustavu BiH

Denis Bećirović nije i ne može biti šef države, jer takva formulacija ne postoji u Ustavu BiH, istakao je ambasador BiH u Kini Siniša Berjan, reagujući na izjavu Zlatka Lagumdžije, koji je kazao da je potrebno da se sa političke scene u BiH sklone Milorad Dodik, Dragan Čović i Bakir Izetbegović kako bi BiH krenula naprijed.

- Zaista nisam mogao da se suzdržim a da ne reagujem na gostovanje Zlatka Lagumdžije na FTV. Tokom tog nastupa, potpuno ciljano, više puta je u negativnom kontekstu pominjan predsjednik Milorad Dodik, uz otvoren politički pamflet i poziv da se tzv. "demokratske snage" okupe oko Denisa Bećirovića u narednom izbornom ciklusu. Posebno je problematično što je Bećirović tom prilikom predstavljen kao "šef države".

Moram vrlo jasno reći: Denis Bećirović nije i ne može biti šef države, jer takva formulacija ne postoji u Ustavu BiH - istakao je Berjan.

Berjan naglašava da je šef države u BiH Predsjedništvo BiH, kolektivno tijelo koje čine tri člana – Srbin, Hrvat i Bošnjak.

- U tom Predsjedništvu sjedi i srpski član, gospođa Željka Cvijanović. Sve drugo je svjesno obmanjivanje javnosti. To su elementarne ustavne činjenice koje bi morao da zna svaki građanin, a posebno neko ko bi trebao da predstavlja cijelu BiH u UN, a ne samo interese jednog naroda. Neprihvatljivo je negirati Predsjedništvo kao kolektivnog šefa države i voditi politiku u UN koja ne predstavlja cijelu BiH, već privatnu, politički motivisanu agendu. Upravo takvim jednostranim, neodgovornim i duboko štetnim pristupom se ozbiljno urušava BiH - dodao je Berjan.

Berjan naglašava da ko će sjediti u Predsjedništvu BiH i kakva će biti politička scena, odlučuju građani na izborima u oktobru naredne godine, a ne pojedinci koji sebi uzimaju za pravo da uporno ignorišu Ustav BiH.

- Tačno je da je ova godina jedna od najtežih od Dejtona do danas, ali treba reći i zašto. Ostaće upamćena po gaženju demokratskih principa, po porazu prava i pravde, po samovolji neizabranih stranaca, i po pokušajima prekrajanja izborne volje jednog konstitutivnog naroda. Takav pristup ne gradi BiH – on je razgrađuje. Budućnost BiH moguća je isključivo uz poštovanje Ustava, puno uvažavanje sva tri konstitutivna naroda i oba entiteta, kao i puno uvažavanje demokratske volje građana - zaključio je Berjan.