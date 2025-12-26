Logo
CIK dobio žalbe od SNSD-a i SDS-a

ЦИК добио жалбе од СНСД-а и СДС-а
Do ovog trenutka pristigle su žalbe SNSD-a i SDS-a na odluku o ponavljanju izbora na 136 biračkih mjesta u 17 izbornih jedinica, potvrđeno je nezvanično za portal "Avaza".

Inače, rok za žalbe je večeras do ponoći, pa nije isključeno da ih bude još.

SNSD traži poništavanje odluke o ponavljanju izbora na 136 biračkih mjesta, a SDS smatra da su se izbori trebali ponoviti na većem broju biračkih mjesta. Prema njihovim ranijim izjavama, oni smatraju da se izbori u Zvorniku, Doboju i Laktašima trebaju u potpunosti ponoviti.

Милорад Додик

BiH

Nema krivičnog djela: Tužilaštvo neće pokretati istragu protiv Dodika

Žalbe pristižu Centralnoj izbornoj komisiji BiH, a onda će one biti proslijeđene Apelacionom odjeljenju Suda BiH.

Apelaciono odjeljenje Suda BiH će o žalbama odlučivati naredne sedmice, a izvjesno prije novogodišnjih praznika.

