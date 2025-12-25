Logo
Dodik: Brisel i EU za BiH daleko kao vasiona

25.12.2025

21:58

Додик: Брисел и ЕУ за БиХ далеко као васиона

Za BiH su vasionski daleko Brisel i EU, poručio je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

- Nije to isto što je bilo prije pet godina. Tamo se dešavaju unutrašnje borbe. Evropa je u raspadu, jedino ima šansu ako se reorganizuje, ali ona nema snagu da to učini. Evropa je izgubila vodstvo. Do samo prije 3-4 godina ona je bila primamljiva - poručio je Dodik za RTRS.

Prema njegovim riječima Evropa, SAD, Rusija i Kina su četiri stuba globalne politike koje i Srpska mora da uvažava.

- Svi ti stubovi treba da predstavljaju mogućnost za naše partnerstvo. Mi smo dio Evrope, i to ne možemo da ignorišemo, ali ta realnost ne može i ne smije da uništi našu tradicionalnu identifikaciju - dodao je Dodik.

Milorad Dodik

Evropska unija

