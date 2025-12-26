Centar za socijalni rad i Crveni krst Bijeljine podijelili pomoć vrijednu 20.000 KM

Centar za socijalni rad i GO Crvenog krsta Bijeljina zajedno realizuju tradicionalnu novogodišnju i božićnu akciju, u okviru koje je danas započela podjela vaučera i paketa pomoći.

Ovogodišnja akcija je, prema prikupljenim sredstvima u novcu i robi, najuspješnija u posljednjih nekoliko godina. Prikupljeno je oko 20.000 KM, biće podijeljeno 200 vaučera u vrijednosti od 70 KM omogućavaju korisnicima da samostalno nabave ono što im je najpotrebnije, dok je ostatak pomoći obezbijeđen u robi.

Pored toga, Crveni krst Bijeljina je kroz akciju "Jedan slatkiš – jedno dijete" prikupio više od 1.500 paketića, koje će volonteri Crvenog krsta uručiti porodicama sa djecom.

Cilj ove akcije je da se korisnicima omogući sloboda izbora i dostojanstvena podrška u zadovoljavanju svakodnevnih potreba.

Posebnu zahvalnost upućujemo svim privrednim subjektima i fizičkim licima koji su svojim donacijama dali značajan doprinos realizaciji ove akcije, kao i radnicima i volonterima koji su učestvovali u njenoj realizaciji.