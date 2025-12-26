Elektro-Bijeljina: Sutra zastoj u isporuci struje

Zbog interventne sanacije krova na objektu TS 35/10 kV "Kozluk", u subotu 27. decembra 2025. godine, od 10 do 14 časova biće zastoj u isporuci električne energije korisnicima "Elektro-Bijeljine".

U navedenom vremenskom terminu električnu energiju neće imati oko 3000 korisnika u naseljenim mestima: Kozluk, Tršić, Tabanci, Čelopek, Ugljari, Rijići, Skočić, Trnovica, Jasenica, Kiseljak, Pađine i Roćević.

Interventni radovi "Elektro-Bijeljine" su neophodni, jer je u pitanju zaštita elektroenergetskog postrojenja u trafo stanici, čime se stvaraju adekvatni uslovi za pouzdanost sistema distribucije električne energije, te stoga molimo korisnike u ovom delu Podrinja da uvaže najavljeni zastoj u subotu.