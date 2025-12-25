Za vikend pojačana kontrola saobraćaja u Hercegovini

Izvor:
Policijska uprava Trebinje će od sutra do nedjelje, 28. decembra, realizovati regionalnu akciju pojačane kontrole u saobraćaju sa akcentom na kontrolu vozača koji upravljaju vozilima pod dejstvom alkohola, droge ili psihoaktivnih lijekova.
Iz policije su napomenuli da je vožnja pod dejstvom alkohola jedan od najčešćih uzroka saobraćajnih nezgoda.
"Alkohol usporava reakciju kod vozača, smanjuje koncentraciju, vozači loše procjene odstojanje i rizik, a smanjuje se i vidno polje i koordinacija pokreta i refleksa", saopšteno je iz Policijske uprave Trebinje.
Iz ove uprave su podsjetili da je 9. decembra počela preventivna kampanja "Lako je alkohol odbiti", čiji je cilj podizanje nivoa bezbjednosti u saobraćaju.
S obzirom na predstojeće slave i praznične dane, Policijska uprava Trebinje apeluje da se svi učesnici u saobraćaju pridržavaju propisa.
