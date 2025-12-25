Određen pritvor Stani: U rukavu krila više od kilogram droge

Osnovni sud u Zvorniku odredio je jednomjesečni pritvor Stani I. iz Bratunca koja je uhapšena u akciji "Kristal", a kod koje je tokom pretresa u vozilu pasat pronađeno više od kilogram droge.

Odlučujući po prijedlogu za određivanje pritvora Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini, Sud joj je odredio pritvor zbog postojanja osnovane sumnje da je počinila krivično d‌jelo neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske.

"Osumnjičena S.I. se tereti da je dana 16.12.2025. godine, u gradu Zvorniku, iako je znala da se radi o opojnoj drogi i psihotropinim supstancama, kao i da je neovlašteno držanje radi dalje prodaje iste zabranjeno, a što je i htjela, neovlašteno, u putničkom motornom vozilu držala dvije pvc kese u kojima se nalazi zelena biljna materija koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu kanabis Sativa L konoplja, bruto mase 19 grama, kao i jednu bijelu pvc kesu u kojoj se nalazi bijela materija koja svojim izgledom asocira na psihotropnu tvar Amfetamin spid, bruto mase 1 kilograma i 27 grama", navodi se u rješenju Suda.

Policija je duži period pratila osumnjičenu koja je kako se sumnja povezana sa drugim osobama sklonim izvršenju krivičnih d‌jela.

Nakon istrage policija ju je uhvatila na d‌jelu u 16. decembra dok je u autu krila narkotike a radi se oko kilogramu droge.

"Osumnjičena je bila skinula jaknu koja joj je bila u autu na zadnjem sjedištu a narkotici su bili skriveni u rukavu", rekao je izvor "Nezavisnih novina". Kako smo pisali u akciji "Kristal", zvornička policija ju je u utorak je uhapsila kada je kod nje tokom pretresa u vozilu pasat pronađena droga, pišu Nezavisne.

Kako je tada navedeno iz Policijske uprave Zvornik postupajući po prethodno prikupljenim operativnim saznanjima, policijski službenici su istog dana zaustavili i kontrolisali vozilo.

"Na osnovu naredbe Osnovnog suda Zvornik, a uz prethodnu saglasnost tužioca Okružnog javnog tužilaštva Bijeljina, izvršen je pretres navedenog vozila pri čemu je pronađeno i privremeno oduzeto jedan PVC paketić sa sadržajem bijele praškaste materije koja svojim izgledom asocira na oponu drogu amfetamin – spid bruto mase 1027 grama i jedna kutija cigareta Davidoff smeđe boje, u kojoj su se nalazila dva PVC paketića sa sadržajem zelene biljne materije, koja svoji izgledom asociraju na opojnu drogu marihuanu, bruto mase 19 grama", navedeno je ranije u saopštenju PU Zvornik.