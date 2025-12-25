Logo
Large banner

Određen pritvor Stani: U rukavu krila više od kilogram droge

25.12.2025

11:20

Komentari:

0
Затвор
Foto: ATV

Osnovni sud u Zvorniku odredio je jednomjesečni pritvor Stani I. iz Bratunca koja je uhapšena u akciji "Kristal", a kod koje je tokom pretresa u vozilu pasat pronađeno više od kilogram droge.

Odlučujući po prijedlogu za određivanje pritvora Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini, Sud joj je odredio pritvor zbog postojanja osnovane sumnje da je počinila krivično d‌jelo neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske.

"Osumnjičena S.I. se tereti da je dana 16.12.2025. godine, u gradu Zvorniku, iako je znala da se radi o opojnoj drogi i psihotropinim supstancama, kao i da je neovlašteno držanje radi dalje prodaje iste zabranjeno, a što je i htjela, neovlašteno, u putničkom motornom vozilu držala dvije pvc kese u kojima se nalazi zelena biljna materija koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu kanabis Sativa L konoplja, bruto mase 19 grama, kao i jednu bijelu pvc kesu u kojoj se nalazi bijela materija koja svojim izgledom asocira na psihotropnu tvar Amfetamin spid, bruto mase 1 kilograma i 27 grama", navodi se u rješenju Suda.

Policija je duži period pratila osumnjičenu koja je kako se sumnja povezana sa drugim osobama sklonim izvršenju krivičnih d‌jela.

Хеликоптер МУП-а

Društvo

Helikopter MUP-a dežura na Jahorini

Nakon istrage policija ju je uhvatila na d‌jelu u 16. decembra dok je u autu krila narkotike a radi se oko kilogramu droge.

"Osumnjičena je bila skinula jaknu koja joj je bila u autu na zadnjem sjedištu a narkotici su bili skriveni u rukavu", rekao je izvor "Nezavisnih novina". Kako smo pisali u akciji "Kristal", zvornička policija ju je u utorak je uhapsila kada je kod nje tokom pretresa u vozilu pasat pronađena droga, pišu Nezavisne.

Kako je tada navedeno iz Policijske uprave Zvornik postupajući po prethodno prikupljenim operativnim saznanjima, policijski službenici su istog dana zaustavili i kontrolisali vozilo.

"Na osnovu naredbe Osnovnog suda Zvornik, a uz prethodnu saglasnost tužioca Okružnog javnog tužilaštva Bijeljina, izvršen je pretres navedenog vozila pri čemu je pronađeno i privremeno oduzeto jedan PVC paketić sa sadržajem bijele praškaste materije koja svojim izgledom asocira na oponu drogu amfetamin – spid bruto mase 1027 grama i jedna kutija cigareta Davidoff smeđe boje, u kojoj su se nalazila dva PVC paketića sa sadržajem zelene biljne materije, koja svoji izgledom asociraju na opojnu drogu marihuanu, bruto mase 19 grama", navedeno je ranije u saopštenju PU Zvornik.

Podijeli:

Tagovi:

Droga

Pritvor

Zvornik

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Хеликоптер МУП-а дежура на Јахорини

Društvo

Helikopter MUP-a dežura na Jahorini

2 h

0
Захарова: Трамп спасава Америку

Svijet

Zaharova: Tramp spasava Ameriku

2 h

0
Возио "ауди" 238 на час

Srbija

Vozio "audi" 238 na čas

2 h

0
Бившем шефу црногорске полиције и у поновљеном поступку три године и осам мјесеци затвора

Region

Bivšem šefu crnogorske policije i u ponovljenom postupku tri godine i osam mjeseci zatvora

2 h

0

Više iz rubrike

Акција МУП-а у овом дијелу БиХ: Пронађено 14 килограма дроге

Hronika

Akcija MUP-a u ovom dijelu BiH: Pronađeno 14 kilograma droge

3 h

0
Полиција аутомобил

Hronika

Akcija u Sarajevu: Uhapšeni dekan Stomatološkog fakulteta i prosvjetna inspektorica

3 h

0
Судар трактора и аутомобила, једна особа пребачена на УКЦ

Hronika

Sudar traktora i automobila, jedna osoba prebačena na UKC

3 h

0
Младић (20) рањен у пуцњави, нападач у бјекству

Hronika

Mladić (20) ranjen u pucnjavi, napadač u bjekstvu

3 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

48

Počeo sastanak vladajuće koalicije u Srpskoj

13

45

Uskoro ponovo besplatan parking u Banjaluci

13

35

Međunarodna akcija: MUP Srpske hapsio zbog dječije pornografije

13

30

Za ubistvo na traktorijadi devet godina zatvora

13

30

Policajac neovlašteno zaustavio automobil, pa nasrnuo na porodicu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner