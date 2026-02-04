Logo
Prezentacija dronova u Banjaluci - Srpska u korak sa vremenom i savremenom tehnologijom

04.02.2026

14:14

Дронови
Foto: ATV

Moramo ići u korak s vremenom i pratiti savremene tehnologije, poručio je danas predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić na prezentaciji dronova "Muva" i "Gavran", koja je održana u kompaniji "Kosmos" u Banjaluci.

Dronove će proizvoditi startap firma "RMUS - Balkan" iz Republike Srpske na bazi tehnologija koje su razvijene u kompaniji "RMUS" iz Amerike.

Firma "RMUS - Balkan" je startap kompanija koja će biti prva virtuelna članica Naučno - tehnološkog parka Republike Srpske.

Minić je istakao da će sigurno biti obezbijeđeno tržište, imajući u vidu kolike su potrebe savremenog društva i da će Vlada pružiti maksimalnu podršku da se prošire kapaciteti.

"Rečeno mi je da se finiširaju razgovori kada je u pitanju početak proizvodnje. Tražio sam da u narednih 15 dana budem obaviješten ako Vlada ili neko ministarstvo treba bilo šta da učini, i mi ćemo to uraditi. Nećemo se na ovome zaustaviti, imajući u vidu da 'Kosmos' ima kapacitete i za druge programe. Prvo da uradimo ovaj dio, da organizujemo ovdje proizvodnju. Vlada će dati maksimalnu podršku, kao i poslovna zajednica, ali i svi koji su danas došli na prezentaciju", rekao je Minić.

Proizvodnjom ovih dronova u Republici Srpskoj najveći benefit će imati obrazovne ustanove, kao i privredni sektor.

