Minić: Karan već pobijedio na izborima, potvrda u nedjelju

Funkcioner SNSD-a Savo Minić izjavio je da će u nedjelju, 8. februara, na ponovljenim izborima za predsjednika Republike Srpske biti potvrđena pobjeda kandidata ove stranke Siniše Karana na glasanju 23. novembra.

Minić je novinarima u Banjaluci rekao da su izbora za predsjednika Republike Srpske završeni.

"I vi to dobro znate. Dobro znate da je Karan pobijedio. Znate i da je nama poništeno 15.000 glasova koji apsolutno nisu bili sporni. Sve to će biti potvrđeno u nedjelju", istakao je Minić.

Prijevremeni izbori za predsjednika Republike Srpske biće, prema odluci CIK-a BiH, ponovljeni u nedjelju, 8. februara, na 136 biračkih mjesta u 17 izbornih jedinica.

Riječ je o pojedinim biračkim mjestima u Prijedoru, Laktašima, Banjaluci, Doboju, Stanarima, Loparama, Ugljeviku, Osmacima, Zvorniku, Vlasenici, Bratuncu, Nevesinju, Gacku, Rudom, Bileći, Milićima i Brčkom.