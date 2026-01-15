Logo
Nevjerovatan podvig Zvezde u Milanu: Izbrisali -13

Izvor:

Telegraf

15.01.2026

22:48

Komentari:

0
Невјероватан подвиг Звезде у Милану: Избрисали -13
Foto: Tanjug/AP

Košarkaši Crvene zvezde napravili su pravi podvig u 22. kolu Evrolige, pošto su večeras, 15. januara na gostovanju u Italiji uspjeli da izbrišu minus od 12 poena koji su imali pred početak posljednje četvrtine i da dođu do herojske pobjede protiv Olimpije Milano, vrlo važne u borbi za plasman u plej-of fazu takmičenja - 96:104.

Loša odbrana je nešto što je nažalost obilježilo igru Zvezde i na ovom meču u Evroligi.

Crveno-bijeli imali su velikih problema da zaustave rivala, posebno prilikom preuzimanja, a Italijani su to obilato koristili da dođu do lakih koševa. Sve se, ipak, promijenilo tokom posljednje četvrtine.

Tada smo konačno vid‌jeli angažovaniju igru Zvezde u odbrani, što je na drugoj strani obilato donijelo i lake poene u napadu. Posebno je bilo važno i to što je Šilds dobio četvrtu ličnu grešku na startu završnih deset minuta ove utakmice.

Jedino što Zvezda nije uspjela da uradi jeste da nadoknadi poraz od Milana od deset razlike iz Beogradske arene, tako da Italijanima ipak ostaje bolji međusobni skor nakon ovog duela u slučaju da dva tima budu izjednačena na tabeli na kraju takmičenja, prenosi Telegraf.

