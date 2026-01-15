Logo
Large banner

"Vašington pravi velike probleme": Lončar bez dlake na jeziku prozvao igrača Partizana

Izvor:

Agencije

15.01.2026

08:16

Komentari:

0
"Вашингтон прави велике проблеме": Лончар без длаке на језику прозвао играча Партизана
Foto: Tanjug / AP / VLADIMIR ŠPORČIĆ

Partizan je poražen u 22. kolu Evrolige. Olimpijakos je bio bolji tim, tačnije mnogo bolji tim od ekipe Đoana Penjaroje. Postavlja se pitanje - ko je kriv za novi debakl Partizana?

Jasno je da igrači snose veliku odgovornost, osim nekoliko poteza Bruna Fernanda, koji su pokazali inicijativu da crno-bijeli ne dožive potpuno poniženje na terenu, gotovo nijedan drugi igrač nije pokazao borbenost. Bivši košarkaš Nikola Lončar kao prvog među krivcima vidi Dvejna Vašingtona.

вашингтин партизан

Košarka

Nova bruka Partizana: Olimpijakos ih ponizio u Beogradu

Američki košarkaš trebalo je da bude zamjena povrijeđenom Karliku Džounsu. Međutim, jasno je da nije uspio da nadomesti izostanak najboljeg igrača Partizana ni u obrisima. Umjesto toga, počeo je da troši više lopti nego ranije, a ne možemo reći da je doprinos bio zapaženiji. U međuvremenu, Vašington je uspio da obori rekord ABA lige u poenterskom učinku, ali Parni valjak u većini važnih mečeva nije vidio benefite "bolje igre" ovog igrača.

Na kraju je Vašington i u susretu sa Olimpijakosom bio najbolji u ekipi Partizana, pošto je meč završio sa 28 poena, uz dobar šut iz igre 10-15, što je 67 procenata. Međutim, poenterski doprinos nije jedini vrijedan pažnje, veruje Nikola Lončar.

"On (Dvejn Vašington) jeste dao 28 poena, ali je to i igrač koji mnogo, mnogo problema zadaje Partizanu u odbrani. Izgubljene lopte, glavinjanje, jednostavno - ta selekcija šuta nije primjenjena. To uopšte nije način kako bi se probudila ekipa", započeo je Lončar o igraču Partizana.

"To, po mom mišljenju, možda iritira neke igrače kad vide da on igra samo za sebe i da ne vodi računa o svom timu. Ipak, on je plejmejker. Okej, on je plejmejker koji može da da poene, ali opet… malo dijeljenja lopte, malo više saradnje između njega i ostalih igrača da se skupe."

"Da on bude taj, da Vanja bude više kapiten. Vidimo i njega (Vanju Marinkovića) da je nešto ugašen u nekim posljednjim utakmicama. Ti šutevi ne ulaze, on zavisi od toga i živi od tih šuteva, međutim oni su dosta teški. Neprepoznatljiv mi je u odnosu na ono što je igrao u inostranstvu, bio je siguran igrač", dodao je.

"Znamo da neće da da 30 poena, možda neki hoće. Trebalo bi da nađe svoje poene i da pomogne ekipi", rekao je Nikola Lončar u studiju Arene sport.

Podijeli:

Tagovi:

KK Partizan

Dvejn Vašington

Evroliga

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Бек Далас Маверикса Брендон Вилијамс, десно, шутира ка кошу док бек Денвер Нагетса Тим Хардевеј млађи, лијево, и бек Џејлен Пикет, у центру, током другог полувремена НБА кошаркашке утакмице у сриједу, 14. јануара 2026. године, у Даласу.

Košarka

Denver može i bez Jokića, Dalasu presudile povrede

2 h

0
Нова брука Партизана: Олимпијакос их понизио у Београду

Košarka

Nova bruka Partizana: Olimpijakos ih ponizio u Beogradu

3 h

0
Крило Јута Џеза Кајл Филиповски (22), лијево, чува центра Чикаго Булса Николу Вучевића (9) током првог полувремена НБА кошаркашке утакмице у сриједу, 14. јануара 2026. године, у Чикагу.

Košarka

Čikago Bulsi savladali Jutu rezultatom 128:126

4 h

0
Реал напушта Евролигу?

Košarka

Real napušta Evroligu?

14 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

15

Slovenija uvela revoluciju u radu: Šta znači model “80-90-100”

10

03

Ana Bekuta prima dvije penzije: Jedna je srpska, a evo u kojoj zemlji ima drugu

09

59

Težak sudar autobusa "Lasta" i pežoa: Poginuo vozač, sedmoro povrijeđenih

09

58

Tuga: Iznenada umro Ante Grgurević (51)

09

55

Razmatra se onlajn nastava? Oglasio se ministar prosvjete

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner