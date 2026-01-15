"Vašington pravi velike probleme": Lončar bez dlake na jeziku prozvao igrača Partizana

Partizan je poražen u 22. kolu Evrolige. Olimpijakos je bio bolji tim, tačnije mnogo bolji tim od ekipe Đoana Penjaroje. Postavlja se pitanje - ko je kriv za novi debakl Partizana?

Jasno je da igrači snose veliku odgovornost, osim nekoliko poteza Bruna Fernanda, koji su pokazali inicijativu da crno-bijeli ne dožive potpuno poniženje na terenu, gotovo nijedan drugi igrač nije pokazao borbenost. Bivši košarkaš Nikola Lončar kao prvog među krivcima vidi Dvejna Vašingtona.

Košarka Nova bruka Partizana: Olimpijakos ih ponizio u Beogradu

Američki košarkaš trebalo je da bude zamjena povrijeđenom Karliku Džounsu. Međutim, jasno je da nije uspio da nadomesti izostanak najboljeg igrača Partizana ni u obrisima. Umjesto toga, počeo je da troši više lopti nego ranije, a ne možemo reći da je doprinos bio zapaženiji. U međuvremenu, Vašington je uspio da obori rekord ABA lige u poenterskom učinku, ali Parni valjak u većini važnih mečeva nije vidio benefite "bolje igre" ovog igrača.

Na kraju je Vašington i u susretu sa Olimpijakosom bio najbolji u ekipi Partizana, pošto je meč završio sa 28 poena, uz dobar šut iz igre 10-15, što je 67 procenata. Međutim, poenterski doprinos nije jedini vrijedan pažnje, veruje Nikola Lončar.

"On (Dvejn Vašington) jeste dao 28 poena, ali je to i igrač koji mnogo, mnogo problema zadaje Partizanu u odbrani. Izgubljene lopte, glavinjanje, jednostavno - ta selekcija šuta nije primjenjena. To uopšte nije način kako bi se probudila ekipa", započeo je Lončar o igraču Partizana.

"To, po mom mišljenju, možda iritira neke igrače kad vide da on igra samo za sebe i da ne vodi računa o svom timu. Ipak, on je plejmejker. Okej, on je plejmejker koji može da da poene, ali opet… malo dijeljenja lopte, malo više saradnje između njega i ostalih igrača da se skupe."

"Da on bude taj, da Vanja bude više kapiten. Vidimo i njega (Vanju Marinkovića) da je nešto ugašen u nekim posljednjim utakmicama. Ti šutevi ne ulaze, on zavisi od toga i živi od tih šuteva, međutim oni su dosta teški. Neprepoznatljiv mi je u odnosu na ono što je igrao u inostranstvu, bio je siguran igrač", dodao je.

"Znamo da neće da da 30 poena, možda neki hoće. Trebalo bi da nađe svoje poene i da pomogne ekipi", rekao je Nikola Lončar u studiju Arene sport.